Marea Britanie exclude ipoteza atacului cibernetic, după ce s-a confruntat cu o pană a portalului de verificare a paşapoartelor care a dat peste cap activitatea aeroporturilor – VIDEO

„În niciun moment nu a fost compromisă securitatea frontierelor şi nu există niciun indiciu de activitate cibernetică rău intenţionată”, a declarat miercuri dimineaţă Ministerul britanic de Interne într-un comunicat.

Cel mai mare aeroport din Marea Britanie, Heathrow, a anunţat că toate sistemele sale de control la frontieră funcţionează ca de obicei şi nu se aştepta la nicio problemă la reluarea operaţiunilor, în cursul dimineţii. Aeroportul Stansted din Londra a confirmat, de asemenea, că defecţiunea a fost rezolvată.

Cozi lungi s-au format pe aeroporturile britanice în noaptea de marţi spre miercuri, după ce forţele de frontieră s-au confruntat cu o problemă tehnică la nivel naţional. Un călător a relatat că vameşii verificau manual titularii de paşapoarte.

Cele mai mari aeroporturi din Marea Britanie, inclusiv Heathrow, Stanstead şi Londra Gatwick din sudul Angliei, Manchester din nordul Angliei şi Edinburgh din Scoţia, anunţaseră anterior că au fost înştiinţate de o problemă la nivel naţional, iar personalul lucra cu oficialii Forţelor de Frontieră pentru a o rezolva.

Chaos has been reported at airports across the UK – as several airports have confirmed a nationwide border issue. Both Stansted and Gatwick airports said the issue was related to e-gates at passport control

Seems to be a UK nationwide airport system crash. No e gates working. This is the current queue in Gatwick airport with lots of children and no water

Fantastic welcome back to the UK at tonight after the E-gates go down – been in the queue for an hour so far.

„Toate porţile electronice erau complet goale şi au fost multe scene haotice”, a declarat Sam Morter, un tânăr aflat pe Heathrow care se întorcea dintr-o vacanţă în Sri Lanka. El a reuşit să treacă prin aeroport după aproximativ 90 de minute.

Videoclipurile postate pe X au arătat cozi lungi la ghişeele de paşapoarte din aeroporturi precum Heathrow şi Stansted.

„Lucrăm îndeaproape cu Forţele de Frontieră şi cu aeroporturile afectate pentru a rezolva problema cât mai curând posibil şi ne cerem scuze tuturor pasagerilor pentru neplăcerile cauzate”, declarase anterior pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

Sistemul automatizat de la intrările de frontieră s-a defectat şi în mai 2023, provocând cozi lungi şi ore de întârziere pentru pasageri.

De asemenea, sistemul de trafic aerian a intrat în colaps în august 2023, când o problemă tehnică a întrerupt Serviciul Naţional de Trafic Aerian timp de mai multe ore.

Forţele de Frontieră (Border Force) este un comandament de aplicare a legii din cadrul Ministerului de Interne, care operează controlul paşapoartelor şi porţile electronice din aeroporturi.