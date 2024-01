Matei Dima, cel ce a resuscitat box office-ul cinematografic românesc pe banii săi: ”Nu mai poți să faci filme sub un milion de euro”

Matei Dima, alias Bromania, a devenit vedeta cinematografelor românești din ultimii ani, spații unde producțiile sale au bătut recorduri de popularitate, și au generat încasări record în lumea filmului autohton.

”5 GANG: Un altfel de Crăciun” (1999), ”Miami Bici” (2020), ”Teambuilding” (2022), ”Romina VTM” (2023), ”Haita de acțiune (2023) ori ”Miami Bici 2”, cel mai bine vândut film românesc în 2023, sunt proiecte în care a jucat, pe care le-a regizat și produs. Căci munca pe platoul de filmare este și o afacere pentru Matei Dima care a investit sute de mii de euro în producțiile sus amintite, dar a meritat. Ultima sa investiție majoră este filmul ”Tati part-time”, cu Alex Bogdan și micuța Eva Măruță.

Matei Dima, cel ce a resuscitat box office-ul cinematografic românesc! ”Nu mai poți să faci filme sub suma asta, de un milion de euro. Clar, noi am făcut Miami Bici 2, care e un record la cât de scump a fost, ne-am asumat asta și am știut că ne bazăm pe un public… În cazul ăsta e foarte greu să ții sub… A devenit o industrie. Oamenii deja știu că se fac bani din filme, toți fac bani și e real. Noi vorbim acum de filmele comerciale românești”, consideră Matei Dima care a reușit un business de succes cu filmul comercial românesc.

BRomania a dat vlogging-ul pe cinematografie. Filmul în care investește sute de mii de euro și e sigură că va da lovitura

”Am făcut parte din multe proiecte. E important și cum faci ca milionul de euro să fie folosit la adevărata lui capacitate”, adaugă Bromania a cărui cea mai importantă investiție a fost ”Miami Bici2”. 2,2 milioane de euro a investit împreună cu cel ce i-a devenit asociat și coleg de platou, Codin Maticiuc pentru realizarea celui mai scump film independent românesc.

Și ”Tati part-time” a debutat în cinematografe cu succes. 144.000 de spectatori a înregistrat filmul cu micuța fiică a Andrei și a lui Cătălin Măruță la o săptămână de la lansare.