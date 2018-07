Medic român care a RENUNȚAT la un job în Franţa pentru a lucra în Călăraşi: „După muncă adormeam pe jos“

Medicul Vlad Sârzea (33 de ani), din Călăraşi, a făcut rezidenţiatul în Franţa, dar a decis să se întoarcă în România, deşi aici câştigă de patru ori mai puţin. Acum lucrează pentru Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Călăraşi şi aşteaptă ca postul să fie scos la concurs pentru a da examen. Deocamdată colaborează pentru câteva gărzi pe lună, dar merge şi în Franţa, unde şi-a păstrat un contract cu normă parţială. Lunar face naveta Bucureşti-Paris. Vlad Sârzea vorbeşte despre decizia unui medic tânăr de a reveni în România, după ce a câştigat experienţă în spitale din Franţa.

Vlad spune că şi-a dorit mereu să se facă medic, mai ales că provine dintr-o familie de medici, deşi părinţii lui nu i-au recomandat să aleagă această cale. El şi soţia lui, şi ea tot medic, au plecat în Franţa în 2009, după absolvirea facultăţii de medicină în Bucureşti.

„Acolo am făcut rezidenţiatul în medicină de urgenţă şi în anul 2017 m-am întors în România. Din octombrie 2017 sunt încadrat la SAJ Călăraşi. Calitatea vieţii în Franţa este bună din punct de vedere profesional şi financiar, este mai slabă din punct de vedere social şi este rea din punctul de vedere al timpului acordat familiei. Copilul meu stătea la creşă de luni până vineri, de la 8.30 până la 18.30. Aproape că ajunsesem să nu-l mai văd. Un alt factor care m-a determinat să mă întorc a fost faptul că am dorit să fim aproape de cei dragi şi să aduc aici experienţa pe care am căpătat-o acolo în acei ani. Creşterea salariilor pentru medici în ţară începând din 2016 a accelerat procesul de decizie privind revenirea noastră“, povesteşte medicul.

