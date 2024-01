Ministrul Agriculturii, după participarea la Consiliul AgriFish de la Bruxelles: Am cerut încă o dată prelungirea derogărilor de la GAEC 7 şi GAEC 8

„Fermierii români trebuie sprijiniţi! Miniştrii sau comisari, plecăm cu toţii acasă, dacă nu îi susţinem! Am fost în Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde aşa cum am promis, am pus pe masă mandatul primit de la fermierii români!”, a scris Florin Barbu, marţi pe Facebook.

Ministrul Agriculturii a precizat că a cerut încă o dată prelungirea derogărilor de la GAEC 7 şi GAEC 8 şi i-a atras atenţia „comisarului european pe Agricultură că au trecut şase luni de când România a cerut această derogare, pentru care a primit sprijinul a 15 state membre, iar răspunsul Comisiei încă nu a venit”.

„Le-am spus-o foarte clar colegilor mei miniştri: Dacă nu înţelegem că fermierii noştri au nevoie de sprijin real, nu de piedici suplimentare în obţinerea producţiei, putem să plecăm cu toţii din funcţiile pe care le deţinem! În frunte cu comisarul european!”, a completat Barbu.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi, că nu a cerut nimeni demisia comisarului european pe Agricultură şi că ministrul Agriculturii, Florin Barbu a spus foarte clar, dacă nu suntem în stare niciunul, ne dăm cu toţii demisia, în frunte cu comisarul european.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat, luni, că fermierii din Mureş i-au spus să ceară demisia comisarului european pe Agricultură, dacă nu susţine solicitarea României privind derogarea de la 4% pârloagă pe terenurile agricole iar el trebuie să ducă vocea fermierilor în Consiliul de miniştri. El a mai precizat că una dintre principalele solicitări ale fermierilor este prelungirea derogărilor de la GAEC 7 (rotaţia culturilor) şi GAEC 8 (4% pârloagă).