Ministrul BUDĂI a anunțat se se va întâmpla cu pensiile

Punctul de pensie creste de la 1 septembrie cu 15%, la 1.265 lei, odata cu implementarea noii Legi a pensiilor, iar banii sunt prevazuti si nu avem nicio sincopa in acest moment pentru aceasta prima majorare, sustine ministrul Muncii, Marius Budai.

“Anul acesta va fi o majorare a valorii punctului de pensie de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, in speta 15%. In 2021 se va majora valoarea punctului de pensie pana la suma de 1.875 de lei, iar intre aceste perioade, in 2020, valoarea punctului de pensie va fi la 1.775 de lei.

Toate acestea vor fi in paralel cu munca pe care o avem de depus, cu ceea ce avem de facut, cu achizitie software si mai ales ne dorim sa ajungem in situatia in care sa incepem sa simulam, sa incepem sa migram date din programul actual in noul program informatic, sa incepem sa introducem noile formule de calcul”, a spus Budai, duminica seara, la Antena3.

Ministrul Muncii a facut o simulare pe o pensie de 803 lei, care va creste de la 1 septembrie odata cu majorarea punctului de pensie cu 15% la 924 de lei, la 1 septembrie 2020 va ajunge la 1.296 de lei, iar in 2021 la 1.369 lei.

Budai a precizat ca odata cu intrarea in vigoare a noii Legi a pensiilor mai sunt de implementat si alte sporuri, dar si pensiile de agricultori.

