Ministrul Energiei: ”Sunt semne bune pentru Valea Jiului şi pentru cei peste 2.000 de ortaci şi familiile lor”

”Când v-am spus că nu voi uita niciodată ziua când am coborât în mină nu am exagerat cu nimic. Am înţeles atunci ce înseamnă munca acestor oameni, condiţiile de zi cu zi, sudoarea şi sacrificiul lor. Şi am promis că voi face tot ceea ce îmi stă în putinţă pentru a le asigura un viitor. Şi asta am făcut”, a scris, joi seară, pe Facebook, Sebastian Burduja.

Ministrul Energiei afirmă că avem o companie nouă, Complexul Energetic Valea Jiului.

”Curată, fără datorii. Cu proiecte noi şi ambiţioase pentru exploatarea energiei verzi. Şi cu investiţii corecte în creşterea siguranţei exploatării cărbunelui, după zeci de ani de nepăsare. Astăzi am aprobat în guvern o nouă ordonanţă de urgenţă pentru următorul pachet de ajutor de stat pentru Valea Jiului, în cuantum de aproape 350 milioane lei”, a mai transmis ministrul.

Acesta afirmă că producţia a crescut în noua companie.

”Directorilor şi inginerilor şefi le-am trasat sarcină să coboare cât mai des în mină şi să rezolve problemele la faţa locului. Pentru prima dată după ani de zile, centrala de la Paroşeni a funcţionat mai mult de două zile consecutiv, având un stoc de cărbune care permite creşterea veniturilor şi scăderea cheltuielilor. Sunt semne bune pentru Valea Jiului. Şi pentru cei peste 2.000 de ortaci şi familiile lor toată această strădanie este un gest de respect faţă de munca lor”, afirmă Burduja.

Pottrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Energiei, Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA va primi un ajutor de stat în valoare de 349.954.000 lei pentru perioada decembrie 2023 – 30 iunie 2024.

”Într-o eră de schimbări rapide şi provocări semnificative, angajamentul nostru faţă de un viitor energetic durabil şi echitabil nu a fost niciodată mai puternic. Azi am pus bazele unei noi etape în tranziţia energetică a României prin Ordonanţa de Urgenţă pentru ajutorul de stat acordat Societăţii Complexul Energetic Valea Jiului SA. (…) Aceste eforturi reflectă devotamentul nostru pentru o tranziţie de la huilă la surse de energie mai curate şi mai sustenabile. Fiecare pas pe care îl facem este un angajament către o Românie mai verde şi mai prosperă”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei, citat în comuniatul de presă.

Prin ajutorul de stat se asigură consolidarea a 13 galerii, abataje şi alte tipuri de lucrări miniere, aflate în stare de degradare avansată şi care făceau imposibilă atât neutralizarea cărbunelui din zăcământ cât şi continuarea activităţii de punere în siguranţă.

Potrivit oficililor ministerului, în lipsa adoptării ordonanţei de urgenţă, Compania nu ar mai fi putut administra activele funcţionale acordate prin darea în plată şi nici plăti pentru cei peste 2.000 de angajaţi din industria minieră, afectând totodată şi echilibrul în Sistemul Energetic Naţional pe durata iernii şi, implicit, securitatea energetică a României.

Obiectivele finanţării sunt următoarele:

Reducerea treptată a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de huilă, ţinând cont de funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional;

scoaterea treptată şi sigură din exploatare a capacităţilor de producţie de energie electrică pe bază de huilă;

închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă, pentru exploatările miniere ce urmează să fie incluse în programul de închidere;

asigurarea echilibrului în Sistemul Energetic Naţional, garantarea mixului energetic naţional şi evitarea crizelor sociale şi economice în Valea Jiului.

”Prezentul ajutor de stat este unul dintre cele mai riguroase acordate de Guvernul României, prevăzând în clar tipurile de activităţi care sunt eligibile pentru acordarea finanţării şi decontarea cheltuielilor, precum şi un mecanism de audit tehnic şi financiar independent prin care se asigură că executarea banilor publici este realizată în conformitate cu scopul instituit de ordonanţa de urgenţă”, au precizat oficialii ministerului.

Potrivit acestora, acordarea ajutorului de stat pentru Complexul Energetic Valea Jiului SA reprezintă îndeplinirea angajamentului Guvernului României de a asigura o tranziţie justă a procesului de decarbonizare.