Victor Ponta, achitat definitiv în dosarul Turceni – Rovinari

Fostul premier al României, Victor Ponta, Laurențiu Ciurel, director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER) la data faptelor, Laurențiu Graure, la data faptelor director economic al CET, Cristea Dumitru, director general al Complexului Energetic Turceni (CET) și Dan Șova, fost ministru în Cabinetul Ponta, au fost achitați în dosarul Turceni-Rovinari.

În această cauză, DNA a calculat un prejudiciu de aproape nouă milioane de euro. Decizia definitivă vine după 10 ani de judecată.

Reamintim faptul că Direcția Națională Anticorupție i-a trimis în judecată pe cei doi politicieni și trei directori din Complexul Energetic Oltenia în 2014, acuzându-i de spălare de bani, fals în înscrisuri, abuz în serviciu și evaziunea fiscală.

Soluție: Admis apel – Achitat inculpat

Detalii soluţie: D.p. nr. 92: I. În unanimitate: Admite apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi de inculpatul Cristea Dumitru împotriva sentinţei penale nr. 290 din 10 mai 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în dosarul nr. 3407/1/2015. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi, în rejudecare: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, aplicată inculpatului Cristea Dumitru, în pedepsele componente, după cum urmează: – 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 din Codul penal (1969) raportat la art. 248 ind. 1 din Codul penal (1969) (Titlul II, Subtitlul II.2 din rechizitoriu – încheierea actului adiţional nr. 1/01.11.2007 dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. şi S.C.A. „Şova şi Asociaţii”); – 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 din Codul penal (1969) raportat la art. 248 ind. 1 din Codul penal (1969) (Titlul II, Subtitlul II.3 din rechizitoriu – încheierea contractului de asistenţă juridică nr. 80/13.02.2008 dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. şi S.C.A. „Şova şi Asociaţii”); – 4 ani închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 274/01.10.2013 a Tribunalului Gorj – Secţia penală, astfel cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 237/24.02.2015 a Curţii de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori. II. În majoritate: În temeiul art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Cristea Dumitru (fiul lui ….. şi …., născut la data de …., în mun….., jud. …., cu domiciliul în mun. ….., str. …. nr. …., jud. …., …., ….., legitimat cu …. seria …. nr. …, eliberat de …. la data de ….., CNP ……) pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 din Codul penal (1969) raportat la art. 248 ind.1 din Codul penal (1969) (Titlul II, Subtitlul II.2 din rechizitoriu – încheierea actului adiţional nr. 1/01.11.2007 dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. şi S.C.A. „Şova şi Asociaţii”). În temeiul art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală, achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 din Codul penal (1969) raportat la art. 248 ind.1 din Codul penal (1969) (Titlul II, Subtitlul II.3 din rechizitoriu – încheierea contractului de asistenţă juridică nr. 80/13.02.2008 dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. şi S.C.A. „Şova şi Asociaţii”). În temeiul art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă cu privire la pretenţiile formulate de partea civilă Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.. În baza art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală, menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Cristea Dumitru, instituită prin ordonanţa nr. 122/P/2012 din 15.09.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie. III. În unanimitate: Înlătură dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală şi menţine achitarea inculpatului Şova Dan-Coman, în temeiul art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal (1969) (Titlul V din rechizitoriu). Înlătură dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală şi menţine achitarea inculpatului Ponta Victor-Viorel, în temeiul art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 26 Cod penal (1969) raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal (1969) (Titlul V din rechizitoriu). Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate, care nu contravin prezentei decizii. Respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva aceleiaşi sentinţe. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi de inculpatul Cristea Dumitru rămân în sarcina statului. Obligă apelanta parte civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelantul intimat inculpat Cristea Dumitru şi pentru intimaţii inculpaţi Şova Dan-Coman, Graure Laurenţiu-Octavian, Ponta Victor-Viorel şi Ciurel Laurenţiu-Dan, până la prezentarea apărătorilor aleşi, în cuantum de câte 340 lei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 decembrie 2023. ……………………….. Cu opinia separată a preşedintelui completului de judecată, doamna judecător Rodica Cosma şi a doamnei judecător Oana Burnel, în sensul încetării procesului penal faţă de inculpatul Cristea Dumitru, în baza art. 396 alin. (1) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 din Codul penal (1969) raportat la art. 248 ind.1 din Codul penal (1969) – 2 fapte, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, conform art. 154 lit. c) din Codul penal, precum şi al obligării aceluiaşi inculpat la plata către partea civilă Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a sumei de 2.384.418 lei, reprezentând despăgubiri civile materiale.