Ministrul Mediului, întrebat dacă românii vor putea merge doar 6.500 de kilometri pe an cu maşina personală: Nu îşi propune nimeni nici să scadă, nici să interzică sau să oprească în vreun fel libertatea românilor de a călători

Întrebat, miercuri seară, la TVR Info de ce în 2050 românii nu vor mai avea voie să parcurgă cu maşina personală mai mult de 6500 km pe an, Mircea Fechet a precizat că nu înţelege de unde a apărut această informaţie.

”Nu ştiu de unde a apărut informaţia aceasta, am citit şi eu câteva ştiri, chiar pe reţelele de socializare am văzut multă efervescenţă pe subiectul acesta. Îmi pare rău că nu am clarificat mai repede lucrul acesta pentru că sincer nu am crezut că astfel de ştiri ar putea să îngrijoreze populaţia din România. Nicio secundă, nici UE, nici altcineva nu poate să interzică vreunui cetăţean să meargă mai mulţi km decât îşi doreşte cu maşina personală. Am depăşit de mult acele vremuri când dacă aveai număr par mergeai într-o duminică, dacă nu aveai, nu mergeai”, a declarat Mircea Fechet.

Ministrului i s-a atras atenţia că cifra apare în strategia pe termen lung de reducere a efectului de seră şi a afirmat: ”Strategia pe termen lung este un document care are peste 100 de pagini şi care prezintă modul în care statul român, la fel ca toate celelalte state, reuşesc ca până în anul 2050 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, în contexul schimbărilor climatice pe care le resimţim cu toţii. (…) Rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să decidă. Noi am decis deja că vom instala noi capacităţi nucleare care nu sunt producătoare de gaze cu efect de seră, că vom mări capacitatea de eolian, că vom deschide nişte capacităţi hidor, că vom instala panouri solare. În matreia transportului auto spre anul 2050 vom avea din ceîn ce mai multe autoturisme electrice pe străzile din România. În China, în 2023 o treime din autoturismele puse pe piaţă sunt electrice, ca să dau un exemplu. Atunci când s-au făcut nişte modelări matematice referitoare la cantitatea de poluanţi şi gaze cu afect de seră, s-au luat în considerare nişte previziuni şi consultanţii care au lucrat la acea strategie, s-au gândit cât vor conduce românii în medie în anul 2050. Dacă vă uitaţi câteva pagini înapoi o să vedeţi numărul mediu de km pe care românii îl fac astăzi”.

Întrebat ce reprezintă aceşti 6.500 km pe an, Fechet a explicat că în medie românii nu conduc anual mai mult de 6.500 km pe an nici în prezent.

”6.500 este o cifră statistică şi medie legată de o previziune pe anul 2050. În medie vom merge cu maşina personală în 2050, plecând de la faptul că şi astăzi valoarea medie nu e diferită. Astăzi conducem mai puţin de 6.500 km în medie (…) Nu îşi propune nimeni nici să scadă, nici să interzică sau să oprească în vreun fel libertatea românilor de a călători. Ar fi ridicol să te oprească Poliţia să se uite câţi km ai în bord şi să te penalizeze”, a subliniat Mircea Fechet.