Mircea Badea, comentator sportiv! Antena 1 l-a reprofilat pe cunoscutul pamfletar

Mircea Badea, vedeta ultimei antice emisiuni pe tipologia ”revista presei”, se reprofilează.

Gazda emisiunilor ”În gura presei”, Badea (50 de ani) va comenta Marele premiu din Bahrein de Formula 1. Calificările pe care Antena 1 le va transmite în direct vineri, dar și cursa propriu-zisă, programată pe 2 martie, începând cu ora 17.00, ora României. Antena Group a achiziționat drepturile de transmitere ale Formula1, Mircea Badea urmând să facă echipă cu specialistul Cătălin Cedric Ghigea.

Pasionat de sport, în special de sporturi de contact, lui Mircea Badea i-a trecut să mai facă stretching în direct, amintind celebrele sale ”sfori” promovată de Jean Claude Van Damme, după ce s-a dus prea departe cu convingerea că-i poate față unui sportiv titrat. Fapt dovedit în două confruntări rușinoase. Cât despre cursele auto, Badea a iubit mereu automobilele puternice, iar fiul său este, la 9 ani, practicat de karting.

Mircea Badea, comentator sportiv! ”Voi comenta Formula 1 la Antena începând cu acest weekend. Am vorbit, ne-am înțeles, am bătut palma. Ca voi, am fost telespectator al F1 pentru cel puțin 25 de ani și nu am ratat nicio cursă (unele le-am vazut înregistrate). De mulți ani am și abonament la F1TV. În fiecare zi citesc cel puțin 1.5 ore despre F1”, a spus Cătălin Cedric Ghigea, comentatorul „titular” al curselor de Formula 1.