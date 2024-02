Motivul dispariției milionarului Nick Rădoi. Gazda multor petreceri excentrice în Los Angeles, a fost la un pas de moarte. Transportat cu avion privat și operat timp de opt ore!

Motivul dispariției milionarului de origine română Nick Rădoi. Popular dar și controversat în rândul comunității de origine română din California, gazda petrecerilor excentrice peste ocean, în care multe vedere din România s-au dat în stambă, a trecut printr-o cumpănă uriașă.

A fost diagnosticat cu cancer la colon după o operație de rutină în Mexic (i s-a descoperit o tumoase de 9 centimetri) și supus unei operații dificile ce a durat timp de opt ore. Înapoi, în Statele Unite a ajuns cu un privat jet, starea sa după operație fiind destul de instabilă.

”Am dispărut din presă de un an de zile.Problema care a fost: eram în Mexic și a început să mă doară jos, în partea dreaptă, sub stomac. Aveam dureri mari, m-au dus am făcut o analiză, un CT, m-au băgat într-un tub, și diagnosticul lor a fost că am probleme cu apendicita.

Am fost de acord să fac operația aici, în Mexic. Operația era una simplă, am fost la un spital foarte bun aici, o doctoriță foarte bună, dar s-a întâmplat că, în timpul operației, nu a fost apendicita și a găsit o tumoare pe colon de 9 cm”, a spus afaceristul de origine română, care, în trecut, nu scăpa nici o ocazie să-și laude succesul și domeniul vedetelor din România care ajugeau în Los Angeles.

Excentricul milionar de origine română care epata prin iubiri mondene, cu prezentatoare de știri ori cântărețe de chefuri, s-a întors la fosta sa soție, cea care i-a fost alături în luna perioadă de recuperare.