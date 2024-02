Nicuşor Dan, despre fuziunea Elcen – Termoenergetica: Principala dificultate este cum poţi să faci o fuziune fără să pui în discuţie datoria istorică / Primăria Capitalei nu poate să aibă mai puţin de 50%, ea este principală interesată ca sistemul să funcţioneze

Primarul Capitalei a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă cât este datoria Termoenergetica faţă de Elcen, având în vedere că la sfârşitul lunii octombrie se ridica 427 de milioane de lei.

“Datoria în momentul ăsta, nu ştiu, e de ordinul 600-700 de milioane de lei. Sunt nişte socoteli complicate care trebuie făcute. E un întreg lanţ cu aprobarea de către ANRE care vine la trei luni cu tarife diferite. E o întreagă socoteală complicată. Important este că până când aceste socoteli vor fi făcute şi noi vom putea să dăm nişte bani către Termoenergetica şi Termoenergetica către Elcen, noi plătim în avans facturile de iarnă astfel încât să nu afectăm furnizarea”, a explicat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat, în contextul în care Guvernul a aprobat un memorandum legat de fuziunea Elcen – Termoenergetica, spre ce soluţie înclină, ca Termoenergetica să meargă la Ministerul Energiei sau să preia Elcen.

“În primul rând salut această decizie. Sunt de acord cu SACET-ul. De altfel ne-am şi exprimat, cred că la începutul anului 2021 a fost o scrisoare oficială din partea municipiului prin care ne-am exprimat intenţia asta. Pe conţinutul memorandumului sunt nişte chestiuni, adică, după cum ştiţi, există un litigiu foarte mare legat de datoriile pe care înainte de falimentul Radet, Radet le avea către Elcen şi aici există interpretări diferite din partea statului român prin Ministerul Energiei şi din partea primăriei, ei zic patru miliarde, noi zicem 900 de milioane şi memorandumul vorbeşte de patru miliarde cu care noi nu suntem de acord şi asta va tranşa instanţa”, a declarat primarul Capitalei.

El consideră că acest lucru este principala dificultate pentru realizarea SACET-ului.

“Şi asta este şi principala dificultate pentru realizarea SACET-ului, pentru că în oricare din forme ne gândim să o facem, am avut lungi discuţii în 2022. Tot anul 2022 noi am cerut 500 de milioane să putem să ne împrumutăm pentru ca să putem să plătim pentru iarna 2022-2023. Şi au fost tot timpul discuţii în paralel cu banii ăştia pe care să putem să îi luăm şi până la urmă în decembrie am putut să îi împrumutăm şi cu SACET-ul. Şi principala dificultate este cum poţi să faci fie o fuziune, fie o preluare de active fără să pui în discuţie sau punând undeva departe această datorie istorică, cum să faci evaluarea, cum să faci o splitare, deci sunt chestiuni sunt tehnice dificile, dar e foarte bine, adică sunt absolut deschis să ne întâlnim”, a mai adăugat Nicuşor Dan.

El a subliniat că forma în care va fi făcută această fuziune va fi decisă din partea Capitalei de Consiliul General.

“Forma în care va fi făcută această fuziune trebuie să fie decisă din partea municipiului Bucureşti de Consiliul General. Eu sunt pentru, şi e nerealist să fie altfel, eu sunt pentru coparticiparea Primăriei şi a ministerului în această companie care să facă şi producţie şi transport şi distribuţie şi opinia mea este că Primăria Capitalei nu poate să aibă mai puţin de 50% pentru că ea este principală interesată ca sistemul să funcţioneze şi oamenii să aibă căldură şi apă caldă. Ca să ajungem la chestiunea asta, pentru că compania noastră nu are active, activele, conductele sunt ale municipiului, compania Termoenergetica nu are nimic, iar compania Elcen are active, toate CET-urile sunt active ale companiei, trebuie găsită o formă de finanţare, eventual o eşalonare a contribuţiei noastre, deci sunt chestiuni tehnice”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, despre memorandumul aprobat de Executiv, menit să realizeze serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Bucureşti, prin fuziunea Elcen – Termoenergetica, că este nevoie de această fuziune, din cauza problemelor de fiecare zi ale zecilor de mii de bucureşteni care nu au căldură şi apă caldă. În plus, a spus ministrul, ambele companii trebuie să lucreze împreună, când vorbim de investiţii.