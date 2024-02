O furtună de zăpadă paralizează New Yorkul şi afectează nord-estul SUA

Jumătate dintre cele 1.200 de zboruri anulate vizau Aeroportul LaGuardia, peste un sfert Newark, cel mai mare aeroport din New Jersey, la periferia newyorkeză, iar 20% platforma aeroană JFK, potrivit site-ului Flight Aware.

Drumurile au rămas aproape goale după închiderea şcolilor, tribunalelor şi administraţiilor publice şi după ce National Weather Service (NWS) a recomandat şoferilor să conducă ”cu cea mai mare prudenţă” sau ”să evite să deplaseze dacă este posibil”.

Oraşul New York, cu peste 8,5 milioane de locuitori, şi locurile sale emblematice ca Central Park, Podul Brooklyn sau Times Square şi toate periferiile, unde trăiesc milioane de alţi rezidenţi au fost acoperite marţi dimineaţa cu un strat alb.

În Central Park erau puţine persoane care făceau jogging sau câini, însă erau câţiva oameni de zăpadă şi bătăi cu bulgări, potrivit unui fotograf AFP.

Ultima ninsoare a avut loc în oraş la 16 ianuarie şi a pus capăt unei perioade de 700 de zile fără zăpadă.

”Între patru şi opt inchi (10-20 de centimetri) de zăpadă şi rafale de vânt de 65 de kilometri pe oră sunt aşteptate” marţi, potrivit sistemului de alertă al New York City (NYC).

În zori stratul de zăpadă atingea între 2,5 şi cinci centimetri în ”anumite zone” ale aglomerării newyorkeză, la periferiile rezidenţiale din comitatul Westchester, în nordul oraşului, situate între Oceanul Atlantic şi fluviul Hudson, potrivit NWS.

Lucrurile stăteau la fel la vest, la periferia industrială şi New Jersey, şi la est, pe Peninsula Long Island, la Atlantic.

În total, 32 de milioane de locuitori din statele New York, New Jersey şi Pennsylvania sunt vizaţi de intemperii, potrivit NWS, iar la New Jersey stratul de zăpadă poate atinge 33 de centimetri.

În afara ninsorii de la jumătatea lui ianuarie, la New York nu a mai nins din februarie 2022.

De Crăciun în 2022, ”viscolul secolului” şi un strat de peste un metru de zăpadă în nordul şi vestul uriaşului stat New York – în mare parte rural – au ucis zeci de oameni, mai ales la Buffalo, la frontiera cu Canada, la sute de kilometri nord-vest de New York City.

În Statele Unite şi în restul lumii, cresc frecvenţa, intensitatea şi imprevizibilitatea intemperiilor vara şi iarna, din cauza unor modificări climatice.