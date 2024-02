Un hotel-restaurant de pe un domeniu schiabil la Davos, Pischa, refuză să închirieze material sportiv de iarnă turiştilor evrei. Poliţia deschide o anchetă. În trecut, alt hotel le cerea clienţilor evrei să-şi facă duş înainte să intre în piscină

Aceste dezvăluiri au fost făcute luni de ziarul 20minuten, care a publicat o imagine cu mesajul afişat de hotelul-restaurant Pischa în ebraică.

Nu este prima oară când are loc un incident de acest fel în această regiune din Elveţia, foarte frecventată – atât iarna, cât şi vara – de către turişti ultraordocşi.

Der Sportverleih bei der Bergstation Pischa in vermietet keine Schlitten, Airboards und Schneeschuhe mehr an jüdische Gäste. Diese werden in einem vor Ort aufgehängten Schreiben in hebräischer Sprache darüber informiert.

— SRF News (@srfnews)

Poliţia a anunţat că a deschis o anchetă cu privire la ”discriminare şi incitare la ură”.

Contactaţi de AFP, conducătorii localului nu au răspuns imediat, dar au declarat 20minuten că clienţii evrei lăsau adesea material pe piste, obligându-i să-l ”colecteze atunci când reuşeau să-l găsească”.

Într-o înregistrare video publicată de cotidianul Blick, administratorul localului, Ruedi Pfiffner, îşi cere scuze şi evocă o formulate stângace.

”Sunt pregătit să stau de vorbă cu persoanele vizate”, declară Ruedi Pfiffner, care respinge orice antisemitism.

Federaţia Elveţiană a Comunităţilor Evreieşti (FSCI) va depune plângere.

”Afişul este incontestabil discriminatoriu”, denunţă secretarul general al FSCI Jonathan Kreutner.

”Un grup întreg de clienţi este etichetat în mod colectiv din cauza apartenenţei şi originii sale”, subliniază el.

Fundaţia împotriva Rasismului şi Antisemitismului (GRA), cu sediul la Zurich, denunţă într-o declaraţie o ”gravă discriminare antisemită”.

Ea îndeamnă la o ”soluţie echitabilă” în vederea evitării în viitor a oricărui incident legat de închirierea de material, de exemplu depunerea unei cauţiuni sau a unui document de identitate.

INCIDENTE ÎN STAŢIUNI ELVEŢIENE

Ziarul local Davoser Zeitung scria în august că 3.000-4.000 de evrei ultraortodocşi şi-au petrecut vacanţa la Davos vara.

Jonathan Kreutner apreciază că o creştere a numărului de clienţi evrei la Davos, în ultimii ani, demonstrează că unele hoteluri şi întreprinderi îi primesc călduros, însă unii par ”să aibă o atitidine complet diferită”.

”Probleme recurente la Davos sunt dovada acestui lucru. Nu mai târziu de vara trecută, organizaţia turistică locală şi-a îngheţat cooperarea cu noi şi proiectul nostru de dialog. Este evident că sunt multe lucruri care nu merg aici”, declară el.

În 2017, alt hotel, situat în staţiunea Arosa, în apropiere de Davos, care primeşte de asemenea numeroşi turişti ultraortodocşi, a pus un afiş prin care le cerea clienţilor săi evrei să-şi facă duş înainte să intre în piscină – declanşând un scandal în Israel.