Patronii: Angajații cu 15 ani vechime vor fi CONCEDIAȚI

Marius Budăi, noul ministrul al Muncii, s-a întâlnit vineri cu oamenii de afaceri din municipiul și județul Botoșani. Cei mai mari angajatori din județul Botoșani au venit la Camera de Comerț să discute despre noua ordonanță privind creșterile salariale, informeaza Realitatea de Botosani.

„Tema de bază este acea prevedere din ordonanță privind plata sporului de vechime. Competența și productivitatea nu ține cont de vechime. Ai un om cu 20 de ani vechime și îl plătești mai mult față de unul cu un an vechime, chiar dacă nu are mai multă eficiență. Cineva a spus: dacă am 50 de muncitori cu 20 de ani vechime, îi dau afară pe toți. Am un efort salarial pe care nu pot să-l susțin. Poate fi o mare problemă. Lumea nu prea e de acord cu creșterea impusă a salariului minim ci ar trebui să fie o chestie a pieței. Eu sunt de părere că salariul în România va trebui să crească în orice tip de activitate. Suntem europeni și nu putem sta cu salarii de 200-300 de euro. Sunt de acord să plătim mai bine oamenii cu studii superioare pentru că vrem să păstrăm forța cu competențe deosebite. Oamenii sunt preocupați formidabil de mult de a rămâne în România”, a spus Valeriu Iftime.