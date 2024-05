Paul McCartney a intrat oficial în liga miliardarilor. Mai bine de 20 de ani a fost cel mai bogat muzician din lume

Paul McCartney a intrat oficial în liga miliardarilor. Vestea nu este chiar o surprinză, muzicianul britanic, încă în activitate la 82 de ani, a fost cel mai bogat muzician din lume, mai bine de două decenii.

Averea compozitoruluui și solistul ce se asociază cu The Beatles, poate cea mai populară formație din istoria muzicii moderne, a fluctuat ani buni în jurul sumei de 800 milioane de dolari, conform Forbes. Sumă colosală obținută doar de pe urma muzicii, concertelor și drepturilor de autor, nu a unor afaceri conexe.

Potrivit Sunday Times, SIR James Paul McCartney a devenit primul muzician britanic miliardar. Compozitorul unor succese de nivel global ca ”Hey Jude” (1968), Don t Let Me Down” (1970), ”Let It Be” (1970) ori ”Hope Of Deliverance” (1992), muzicianul ocupă locul 165 din clasamentul „Sunday Times Rich List” al celor mai bogați 350 de oameni, publicat vineri de populara publicație britanică. Averea sa este de două ori mai mare decât la fel de celebrului Elton John.

Pe locul al doilea al celor mai bogați oameni din muzică din Regatul Britanic se află Leonard Blavatnick (CEO Warner Music Group şi platforma muzicală online Deezer). Printre noii intraţi în clasament figurează starul Formula 1, pilotuil Lewis Hamilton dar și Euan Blair (fiul fostului prim-ministru britanic Tony Blair), cofondator al Multiverse.