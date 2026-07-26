Publicat la 26.07.2026, 10:27:21

Finalul lunii iulie și începutul lunii august aduc un adevărat regal teatral pentru iubitorii scenei românești. Horațiu Mălăele, unul dintre cei mai apreciați actori și regizori ai României, va fi omagiat printr-un maraton de spectacole găzduit de Sala Mare a Teatrului Național București „Ion Caramitru”.

Între 27 iulie și 1 august, publicul va avea ocazia să îl vadă pe marele artist în patru dintre cele mai apreciate producții din repertoriul său: „Tache, Ianke și Cadâr”, „Fierarii”, „Măscăriciul” și „Sunt un orb”.

Patru seri dedicate unui artist emblematic

Maratonul începe luni, 27 iulie, cu celebra comedie „Tache, Ianke și Cadâr”, montată chiar de Horațiu Mălăele. Alături de Răzvan Vasilescu (71 ani) și Mihai Constantin (61 ani), actorul readuce pe scenă povestea celor trei negustori care demonstrează, prin umor și emoție, că prietenia poate trece peste orice diferențe de religie sau etnie.

Pe 30 iulie urmează „Fierarii”, spectacol în regia lui Horațiu Mălăele, o comedie plină de răsturnări de situație. Distribuția reunește nume uriașe ale teatrului românesc, precum Maia Morgenstern, George Mihăiță, Valentin Teodosiu și Horațiu Mălăele. Vineri, 31 iulie, spectatorii vor putea urmări „Măscăriciul”, unul dintre cele mai emoționante spectacole ale artistului. Inspirată din universul lui Cehov, montarea vorbește despre destinul actorului aflat la final de carieră și despre granița fină dintre succes, singurătate și fragilitate.

Seria se încheie sâmbătă, 1 august, cu one-man show-ul „Sunt un orb”, un spectacol în care poezia, improvizația și umorul se întâlnesc într-un stil inconfundabil. Invitat special va fi Bogdan Mălăele, fiul actorului.

Spectacolul prin care își sărbătorește ziua de naștere

Evenimentul are și o încărcătură aparte. Horațiu Mălăele împlinește 73 de ani la începutul lunii august, iar spectacolul „Sunt un orb” devine, practic, întâlnirea artistului cu publicul în preajma aniversării sale. Cu umorul care l-a consacrat, actorul spune că nu îi invită pe spectatori la o aniversare, ci la o întâlnire „cu poeți, cu povești, cu amintiri și cu noi înșine”, promițând un spectacol în care gluma ascunde adesea cele mai profunde adevăruri.

De la „prostu' clasei” la unul dintre cei mai iubiți actori ai României

Puțini știu că drumul lui Horațiu Mălăele către succes nu a fost deloc ușor. Artistul a povestit în numeroase interviuri că, în copilărie, era considerat „prostu' clasei”, avea un strabism accentuat și se confrunta cu dislexie. Viața sa avea însă să se schimbe radical după întâlnirea cu un profesor care i-a descoperit talentul la desen și i-a spus o frază pe care nu a uitat-o niciodată: „Tu ești un geniu.” Mălăele mărturisește că acele cuvinte i-au schimbat complet destinul și i-au dat încrederea de a merge mai departe.

O carieră impresionantă în teatru, film și caricatură

Născut la Târgu Jiu, Horațiu Mălăele a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1975 și a construit, în următoarele decenii, una dintre cele mai solide cariere din teatrul românesc. A urcat pe scenele celor mai importante teatre din București, a regizat spectacole de referință și a interpretat zeci de roluri memorabile atât în teatru, cât și în cinematografie.

În paralel, artistul și-a cultivat pasiunea pentru caricatură și desen, organizând de-a lungul timpului mii de expoziții și demonstrând că talentul său depășește cu mult granițele scenei.

Deși ne e greu că acceptăm, septuagenarul Horațiu Mălăele continuă să joace, să regizeze, să scrie și să inspire generații întregi de spectatori.