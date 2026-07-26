Publicat la 26.07.2026, 08:49:26

Piața muncii continuă să ofere un număr ridicat de oportunități de angajare. Angajatorii din România au declarat 30.426 de locuri de muncă vacante, iar alte 205 posturi sunt disponibile în statele din Spațiul Economic European (SEE) prin intermediul rețelei EURES România, potrivit datelor publicate miercuri de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Șoferii și curierii domină cererea de pe piața muncii

Cele mai multe locuri de muncă sunt destinate ocupațiilor care necesită calificare profesională sau muncii necalificate. Pe primul loc se află posturile pentru conducători auto în transportul rutier, urmate de cele pentru curieri și manipularea mărfurilor.

Cele mai căutate meserii sunt:

conducător auto transport rutier – 2.865 locuri;

curier – 1.786 locuri;

manipulant mărfuri – 1.547 locuri;

muncitor necalificat în construcții (demolări, zidărie, faianță, gresie, parchet) – 1.342 locuri;

muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor – 1.077 locuri;

agent de securitate – 825 locuri;

muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – 754 locuri;

ajutor bucătar – 742 locuri;

fierar betonist – 492 locuri;

dulgher – 479 locuri.

Cele mai multe joburi sunt pentru persoane fără studii superioare

Structura ofertelor arată că piața muncii continuă să fie dominată de locurile de muncă destinate persoanelor cu studii medii, profesionale sau fără calificare.

Din totalul celor 30.426 de posturi:

2.051 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, pentru ocupații precum ingineri, economiști, specialiști în diverse domenii, manageri sau medici;

6.172 se adresează absolvenților de liceu sau postliceală, pentru posturi precum lucrător comercial, vânzător, casier, funcționar relații cu clienții sau asistent medical;

7.933 sunt destinate persoanelor cu studii profesionale, inclusiv șoferi, sudori, electricieni, dulgheri sau fierari betoniști;

14.270 de locuri de muncă sunt disponibile pentru persoane fără studii sau cu studii primare și gimnaziale.

Astfel, aproape jumătate dintre toate posturile vacante sunt destinate persoanelor cu nivel redus de calificare.

Peste 200 de locuri de muncă în străinătate

Prin rețeaua EURES România sunt disponibile și 205 locuri de muncă în mai multe state europene.

Cele mai multe sunt în Malta, unde sunt oferite 79 de posturi, pentru ocupații precum:

factor poștal;

coordonator logistică și achiziții;

medic veterinar în acvacultură;

tehnician de proces.

Alte oferte disponibile sunt:

Norvegia – 45 posturi pentru lucrători în industria de procesare a somonului;

Olanda – 31 posturi pentru mecanici de camioane, șoferi de camion și autobuz, inspectori veterinari și mecanici de asamblare;

Suedia – 20 posturi pentru șoferi de autobuz;

Irlanda – 14 posturi pentru îngrijitori de persoane și muncitori în construcții;

Germania – 10 posturi pentru lucrători în podgorii;

Danemarca – 5 posturi pentru operatori în prelucrarea materialelor compozite;

Estonia – un post pentru operator de mașini agricole.

Cererea rămâne concentrată în transporturi, construcții și logistică

Datele ANOFM confirmă că domeniile care generează cele mai multe angajări sunt transporturile, logistica, construcțiile și serviciile, unde deficitul de personal continuă să fie ridicat. În același timp, oferta pentru absolvenții de studii superioare reprezintă mai puțin de 7% din totalul locurilor de muncă disponibile, ceea ce arată că angajatorii caută în principal personal pentru activități operaționale și tehnice.