Publicat la 26.07.2026, 05:37:00

Statele Unite continuă să domine clasamentul global al averii personale, însă imaginea se schimbă radical atunci când nu mai este analizată averea medie, ci cea mediană – indicatorul care reflectă mai bine situația financiară a unui cetățean obișnuit. În acest caz, mai multe state europene depășesc SUA, ceea ce arată că bogăția este distribuită mult mai echilibrat pe continent decât peste Ocean.

Concluziile apar în UBS Global Wealth Report 2026, care analizează averea personală din 56 de țări ce însumează peste 92% din bogăția mondială.

SUA controlează aproape 40% din averea lumii

Potrivit raportului, Statele Unite concentrează 38,1% din întreaga avere personală a țărilor analizate, confirmându-și statutul de cea mai bogată economie a lumii din perspectiva patrimoniului privat.

Europa de Vest deține 21,9% din averea mondială, în timp ce Europa de Est reprezintă doar 3,3%, ilustrând decalajul economic care continuă să existe între cele două regiuni.

Diferențele devin și mai evidente atunci când este analizată averea pe adult.

Averea medie: americanii sunt de două ori mai bogați decât vest-europenii

La nivel regional, un adult din Statele Unite deține, în medie, o avere de 594.651 de euro, de peste două ori mai mare decât cea din Europa de Vest.

Comparativ:

Statele Unite: 594.651 euro/adult

Europa de Vest: 287.884 euro/adult

Europa de Est: 53.055 euro/adult

Rezultă că averea medie din Europa de Est este de peste 11 ori mai mică decât cea din SUA și de peste **cinci ori sub media Europei Occidentale.

Elveția rămâne lider mondial

La nivelul statelor, Elveția ocupă primul loc în lume, cu o avere medie de 777.506 euro pe adult.

Urmează:

Elveția – 777.506 euro

Statele Unite – aproximativ 696.277 dolari

Luxemburg – 559.170 euro

Hong Kong

Australia

Singapore

Danemarca – 446.959 euro

Norvegia – 363.303 euro

Țările de Jos – 354.673 euro

Belgia – 348.382 euro

Și Suedia depășește pragul de 300.000 de euro pe adult.

În clasament se regăsesc toate marile economii europene:

Germania – 296.023 euro

Franța – 291.536 euro

Spania – 261.689 euro

Regatul Unit – 250.071 euro

Italia – 238.653 euro

Dar media spune doar o parte din poveste

Raportul UBS atrage atenția că averea medie poate crea o imagine înșelătoare, deoarece este influențată puternic de miliardari și de persoanele foarte bogate.

Din acest motiv, economiștii folosesc și averea mediană, adică nivelul aflat exact la mijlocul populației. Acest indicator descrie mai bine situația financiară a cetățeanului obișnuit.

Iar aici clasamentul se schimbă spectaculos.

Europa câștigă detașat la averea mediană

Luxemburg conduce lumea și în acest clasament, cu o avere mediană de 336.498 euro pe adult.

Urmează:

Luxemburg – 336.498 euro

Belgia – 236.712 euro

Australia – 180.018 euro

Noua Zeelandă – 176.460 euro

Danemarca – 174.029 euro

Hong Kong – 160.533 euro

Elveția – 124.310 euro

Norvegia – 119.569 euro

Mai multe state europene urcă în clasament, semn că averea este distribuită mai uniform în rândul populației.

Italia, Belgia, Malta și Regatul Unit ocupă poziții mai bune decât în clasamentul bazat pe averea medie, ceea ce indică existența unei clase de mijloc mai consistente.

SUA se prăbușesc în clasament

Cea mai spectaculoasă schimbare este înregistrată de Statele Unite.

După ce ocupă locul al doilea în lume la averea medie, SUA ajung aproape de coada clasamentului atunci când este analizată averea mediană, coborând până la a treia poziție de la final dintre țările analizate.

Această diferență arată că o parte foarte mare din bogăția americană este concentrată în mâinile unui număr relativ redus de persoane.

Germania pierde, la rândul ei, 16 poziții, iar Suedia și Singapore înregistrează, de asemenea, scăderi importante.

În schimb, Japonia urcă 14 locuri, până în top 10 mondial.

Ce arată diferențele dintre medie și mediană

Raportul UBS explică faptul că diferența dintre averea medie și cea mediană reprezintă unul dintre cei mai buni indicatori ai gradului de concentrare a bogăției.

Cu cât media este mult peste mediană, cu atât o parte mai mare din avere este deținută de cei mai bogați membri ai societății.

În schimb, atunci când cele două valori sunt mai apropiate, distribuția averii este mai echilibrată, iar prosperitatea este împărțită într-o măsură mai mare între populație.

Europa pare mai egală, America rămâne mai bogată

Concluzia raportului este că Statele Unite rămân, fără concurență, cea mai bogată economie în termeni de avere totală și avere medie pe adult.

Totuși, Europa Occidentală reușește să ofere o distribuție mai echilibrată a bogăției, motiv pentru care numeroase state europene ocupă poziții superioare atunci când este analizată averea mediană – indicator considerat de economiști mai reprezentativ pentru nivelul de prosperitate al populației obișnuite.

Raportul subliniază însă că nici averea medie, nici cea mediană nu măsoară puterea de cumpărare. Diferențele de cost al vieții, nivelul prețurilor și sistemele fiscale pot influența semnificativ nivelul real de trai, chiar și în țările cu averi similare.

foto: magnific.com