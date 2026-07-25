Publicat la 25.07.2026, 14:16:29

Tinerii din România care au absolvit o școală profesională, un liceu tehnologic sau o școală postliceală pot aplica, în premieră, pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Până acum, programul era rezervat exclusiv absolvenților de studii universitare.

Anunțul a fost făcut de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, care a precizat că înscrierile sunt deja deschise pentru sesiunea de stagii care se va desfășura în perioada 1 martie – 31 iulie 2027.

Participanții selectați vor lucra timp de cinci luni în serviciile Comisiei Europene, în agenții și alte instituții europene din Bruxelles și Luxemburg și vor primi o bursă lunară de aproximativ 1.500 de euro, la care se adaugă bani pentru transport și asigurare.

Bursa depășește 1.500 de euro pe lună

Potrivit Roxanei Mînzatu, stagiul este remunerat, iar valoarea indemnizației diferă în funcție de locul repartizării.

„Stagiul este plătit și se va desfășura în perioada 1 martie – 31 iulie 2027. Indemnizația diferă în funcție de locul repartizării. Pentru Bruxelles, indemnizația lunară de bază este de aproximativ 1.572 de euro”, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene.

Pe lângă bursă, participanții beneficiază și de contribuții pentru transport și asigurare.

Cine poate aplica

În această sesiune există trei categorii de stagii:

stagiu administrativ pentru absolvenți de studii universitare;

stagiu administrativ pentru absolvenți ai învățământului profesional și tehnic (VET);

stagiu în cadrul Direcției Generale Traduceri.

Noutatea: acces și pentru absolvenții școlilor profesionale

Pentru componenta destinată absolvenților învățământului profesional și tehnic sunt eligibili cei care dețin calificări corespunzătoare nivelurilor 3, 4 sau 5 din Cadrul European al Calificărilor (EQF).

În România, acest lucru înseamnă:

absolvenți ai școlilor profesionale, cu certificat de calificare (nivel 3);

absolvenți ai liceelor tehnologice sau vocaționale care au obținut și calificare profesională (nivel 4);

absolvenți ai școlilor postliceale sau ai școlilor de maiștri (nivel 5).

În schimb, absolvenții unui liceu teoretic care dețin doar diploma de Bacalaureat, fără o calificare profesională, nu sunt eligibili pentru această componentă. Ei pot aplica doar după finalizarea unei facultăți, în cadrul programului destinat absolvenților de studii universitare.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Candidații trebuie să:

aibă minimum 18 ani la începerea stagiului;

fie cetățeni ai unui stat membru UE sau ai unei țări candidate participante la strategia de preaderare;

dețină un act de identitate sau pașaport valabil;

cunoască două limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Prima limbă trebuie să fie engleza, franceza sau germana, la nivel minimum B2, iar a doua orice altă limbă oficială a Uniunii, la nivel cel puțin A2. Pentru un candidat român care cunoaște româna și engleza, această condiție este îndeplinită.

Ce condiții au absolvenții de facultate

Pentru componenta destinată absolvenților universitari este necesară:

o diplomă obținută după minimum trei ani de studii;

cunoașterea foarte bună a limbii engleze, franceze sau germane;

cunoașterea unei a doua limbi oficiale a UE;

lipsa unui stagiu anterior de peste șase săptămâni într-o instituție europeană.

Cum se face înscrierea

Înscrierea se realizează exclusiv online și presupune mai multe etape:

crearea unui cont EU Login;

completarea formularului de candidatură;

încărcarea documentelor justificative;

verificarea eligibilității;

includerea în baza de date „Virtual Blue Book”, din care serviciile Comisiei Europene își aleg viitorii stagiari;

selecția finală.

Printre documentele necesare se numără actul de identitate, diploma și certificatul de calificare, precum și documentele care dovedesc experiența profesională și competențele lingvistice, dacă acestea sunt declarate în aplicație.

Până când se pot depune dosarele

Înscrierile pentru sesiunea Blue Book sunt deschise până la 4 septembrie 2026, ora 10:00 (ora Bruxelles-ului).

Ce este programul Blue Book

Blue Book (Cartea Albastră) este principalul program de stagii al Comisiei Europene și unul dintre cele mai prestigioase programe de practică din instituțiile europene.

În fiecare an sunt organizate două sesiuni, în martie și octombrie, fiecare oferind aproximativ 1.000 de locuri. Stagiile durează cinci luni și se desfășoară în principal la Bruxelles și Luxemburg.

Programul atrage anual aproximativ 36.000 de candidaturi, iar în jur de 2.000 de tineri sunt selectați pentru cele două sesiuni de practică. Pentru prima dată, însă, șansele de a ajunge în instituțiile europene sunt deschise și absolvenților învățământului profesional și tehnic, nu doar celor care au terminat o facultate.