Publicat la 25.07.2026, 12:46:00

Piața chiriilor din România în 2026 prezintă diferențe semnificative între orașe - de la 370 de euro pe lună în Arad până la 680 de euro în București Sector 1. Față de marile capitale europene însă, prețurile românești rămân la o fracțiune din costurile occidentale.

București rămâne cel mai scump oraș din România pentru chiriași, cu prețuri care variază semnificativ între sectoare - de la 530 EUR în Sectorul 6 până la 680 EUR în Sectorul 1.

Arad se menține cel mai accesibil oraș din România pentru chiriași, cu prețuri cu 45% mai mici față de Cluj-Napoca și cu aproape jumătate față de București Sector 1. Oradea și Sibiu oferă și ele chirii accesibile, cu avantajul unor orașe cu infrastructură bună și calitate ridicată a vieții.

Comparație cu marile capitale europene

Față de occidentul Europei, chiriile românești par modeste. Un apartament similar în Londra costă de peste 5 ori mai mult decât în București.

Datele arată că București este de peste 5 ori mai ieftin decât Londra și de aproape 3 ori mai ieftin decât Amsterdam. Chiar și față de Viena - considerată una dintre capitalele cu cel mai bun raport calitate-preț din Europa - București este cu peste 50% mai ieftin.

Diferența reflectă nu doar nivelul salariilor din fiecare țară, ci și presiunea cererii, densitatea populației și politicile locale de locuire. În orașe precum Londra sau Amsterdam, criza locuințelor a împins chiriile la niveluri record în ultimii ani.

Surse: Storia.ro, Wall-Street.ro, Numbeo.com (iulie 2026). Prețurile reprezintă medii orientative pentru apartamente cu 2 camere în zone rezidențiale bune, nu neapărat în centrul orașului.