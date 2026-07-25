Publicat la 25.07.2026, 12:00:00

Primele 12 vehicule blindate Cobra II fabricate integral la Mediaș au fost livrate Armatei Române. Este începutul producției locale a unuia dintre cele mai importante programe de înzestrare militară din ultimii ani. Spre deosebire de primele loturi aduse din Turcia, noile blindate nu sunt doar asamblate în România, ci sunt construite integral în fabrica Automecanica Mediaș, după standarde NATO, mai puțin motorizarea.

780 de blindate, nu asamblate ci fabricate la Mediaș

Programul prevede livrarea a 1.059 de vehicule blindate Cobra II, în baza unui contract de aproximativ 857 de milioane de euro (4,26 miliarde de lei), iar cele mai multe dintre acestea vor fi produse în România. După finalizarea lotului importat din Turcia, care a însumat 278 de vehicule, producția s-a mutat la Mediaș. În total, 780 de blindate ușoare urmează să fie fabricate în țara noastră și vor purta eticheta „Made in Romania”. Până în prezent, Armata Română a primit aproximativ 300 de vehicule Cobra II, iar ritmul de producție urmează să crească în perioada următoare.

Vor exista 10 variante pentru Armata Română

Primele vehicule livrate fac parte dintr-o gamă extinsă, adaptată cerințelor Armatei Române. Blindatele Cobra II vor fi realizate în 10 configurații diferite, fiecare destinată unor misiuni specifice. Două variante au fost deja livrate, iar alte patru vor intra în producție și vor ajunge la beneficiari în cursul anului 2026. Planul companiei prevede livrarea a încă 216 vehicule numai anul viitor, producția de serie desfășurându-se conform calendarului stabilit.

Pentru a susține producția locală, Automecanica Mediaș și-a mărit considerabil echipa.

Compania a angajat încă 100 de persoane, iar numărul salariaților implicați direct în producția blindatelor a ajuns la peste 300. Odată cu dezvoltarea proiectului, fabrica estimează că va avea aproape 400 de angajați. Platforma industrială ocupă aproximativ 140.000 de metri pătrați și este echipată la standarde NATO, iar reprezentanții companiei susțin că procesul de fabricație este complet integrat și comparabil cu cel din uzinele Otokar din Turcia.

Contractul nu a fost lipsit de controverse

Programul de înzestrare a fost însă însoțit și de dispute.

În primele etape ale proiectului au existat întârzieri în livrarea blindatelor, iar compania Romtehnica a solicitat penalități de ordinul zecilor de milioane de euro. Estimările inițiale indicau compensații de aproximativ 40 de milioane de euro, valoarea acestora crescând ulterior spre 88 de milioane de euro. Pentru deblocarea contractului, producătorul turc Otokar a acceptat să achite o parte din compensațiile financiare solicitate de partea română, iar programul de livrare a fost reluat.



Blindatul ușor Cobra II - caracteristici

Cobra II este un vehicul tactic blindat 4x4, proiectat pentru misiuni militare complexe și aflat deja în serviciu în 13 state, inclusiv în țări membre NATO. Modelul a fost lansat în 2013 și dispune de peste 30 de versiuni dezvoltate la nivel internațional. Vehiculul este echipat cu un motor american Cummins turbodiesel de 6,7 litri, care dezvoltă 360 de cai putere, și o transmisie automată Allison.



Blindatul Cobra II este un vehicul tactic 4x4 de aproximativ 14 tone, capabil să transporte până la 10 militari complet echipați. Protecția este unul dintre punctele sale forte- oferă rezistență la gloanțe de calibru mare și explozii de mine, aspecte esențiale în teatrele de operațiuni moderne. Mobilitatea ridicată pe teren dificil, capacitatea de a integra turele telecomandate, sisteme avansate de comunicații și senzori de ultimă generație îl fac un transportor polivalent, capabil să răspundă diverselor scenarii operaționale.



