Publicat la 25.07.2026, 10:14:43

Bustul poetului Adrian Păunescu, amplasat în Parcul Grădina Icoanei din Sectorul 2, în centrul unei controverse. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a cerut oficial autorităților îndepărtarea monumentului din spațiul public.

Instituția susține că omagierea publică a unei personalități asociate propagandei regimului comunist este incompatibilă cu respectul datorat victimelor dictaturii și reprezintă o validare simbolică din partea statului.

De ce cere IICCMER scoaterea bustului lui Adrian Păunescu

Solicitarea nu este una nouă. Reprezentanții IICCMER amintesc că s-au opus încă din 2012 inaugurării monumentului, considerând că Adrian Păunescu trebuie analizat prin prisma întregii sale activități publice. Institutul precizează că nu contestă valoarea literară a poetului, însă atrage atenția că acesta a avut un rol important în aparatul de propagandă al regimului comunist. Potrivit cercetătorilor, activitatea desfășurată în jurul revistei și al Cenaclului Flacăra a contribuit la promovarea ideologiei oficiale și la consolidarea cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.

„Omagierea în spațiul public a unei persoane care a avut un rol important în promovarea propagandei regimului comunist și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu este incompatibilă cu respectul datorat memoriei victimelor dictaturii comuniste”, au transmis reprezentanții institutului.

Valoarea operei nu este pusă sub semnul întrebării

IICCMER insistă că demersul nu urmărește contestarea contribuției lui Adrian Păunescu la literatura română, ci separarea valorii artistice de responsabilitatea publică pe care acesta a avut-o într-un regim totalitar. În opinia instituției, existența unui bust într-un parc public reprezintă mai mult decât un simplu gest cultural. Este o formă de recunoaștere oficială, iar astfel de decizii trebuie raportate la întreaga biografie a persoanei comemorate.

Institutul avertizează asupra nostalgiei față de comunism

Un alt argument invocat de IICCMER este legat de modul în care societatea românească își asumă trecutul comunist. Cercetătorii susțin că păstrarea în spațiul public a unor simboluri asociate aparatului de propagandă poate alimenta nostalgia față de dictatură și poate estompa diferența dintre creația artistică și implicarea politică. Instituția face trimitere inclusiv la concluziile Barometrului nostalgiei comuniste, care arată că percepția asupra acelei perioade continuă să fie împărțită în rândul românilor.

Decizia institutului a provocat un val de nemulțumiri în lumea folkului românesc, numeroși artiști și iubitori ai poeziei lui Adrian Păunescu susținând că opera sa ar trebui judecată separat de contextul politic al vremii.

Monumentul datează din 2012

Bustul lui Adrian Păunescu a fost dezvelit în mai 2012 în Parcul Grădina Icoanei din București și este realizat din bronz de sculptorii Ion Deac Bistrița și Dragoș Neagoe. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat dacă vor da curs solicitării formulate de IICCMER. Institutul și-a exprimat însă disponibilitatea de a pune la dispoziția decidenților documente și expertiză istorică pentru analizarea cazului.