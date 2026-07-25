Publicat la 25.07.2026, 09:26:06

Militarii români au doborât sâmbătă dimineață încă o dronă care a pătruns ilegal în spațiul aerian național, fiind al doilea astfel de incident în numai două zile. Aparatul fără pilot a fost detectat de radarele Ministerului Apărării la ora 8:22, iar 12 minute mai târziu a fost neutralizat de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române într-o zonă nelocuită din apropierea Deltei Dunării.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că drona a fost doborâtă la 9,6 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, într-o zonă nepopulată aflată în apropierea frontierei cu Ucraina.

„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Interceptată de două avioane F-16

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, imediat după detectarea pătrunderii neautorizate, au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 Fighting Falcon aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană.

„Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina”, a transmis MApN.

Potrivit ministerului, cele două aeronave au executat procedurile standard de identificare și interceptare, iar una dintre ele a angajat ulterior ținta.

„Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare”, se arată în comunicatul instituției.

Neutralizarea dronei s-a produs la ora 8:34, la doar 12 minute după detectarea acesteia.

Drona a fost doborâtă într-o zonă fără populație

Ministerul Apărării subliniază că intervenția a fost realizată astfel încât să nu existe riscuri pentru populație.

„Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”, a transmis MApN.

În perioada următoare, echipe specializate ale ministerului vor cerceta zona în care au căzut fragmentele aparatului de zbor pentru recuperarea și expertizarea acestora.

Autoritățile nu au anunțat încă tipul dronei, proveniența acesteia, dacă transporta încărcătură explozivă sau modul exact în care a fost neutralizată. Analiza resturilor ar urma să stabilească modelul aparatului, originea acestuia și circumstanțele în care a pătruns în spațiul aerian românesc.

MApN: Spațiul aerian este monitorizat permanent

Ministerul Apărării precizează că monitorizează în permanență evoluțiile din zona de frontieră și cooperează cu structurile Alianței Nord-Atlantice.

„Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate”, a transmis instituția.

MApN a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce investigațiile avansează.

Al doilea incident în numai două zile

Incidentul de sâmbătă vine la doar o zi după ce un alt avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care intrase ilegal în spațiul aerian al României.

Și în acel caz, aparatul fără pilot a fost urmărit până când a ajuns deasupra unei zone nelocuite, unde a fost neutralizat pentru a elimina orice risc pentru populație.

Cele două incidente consecutive marchează o intensificare a încălcărilor spațiului aerian românesc în apropierea frontierei cu Ucraina și au determinat activarea repetată a aeronavelor aflate în serviciul de Poliție Aeriană. Zona Deltei Dunării rămâne una dintre cele mai sensibile din punct de vedere al securității, pe fondul atacurilor cu drone desfășurate în contextul războiului din Ucraina.