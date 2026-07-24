Publicat la 24.07.2026, 11:38:00

Incident fără precedent în spațiul aerian al României. O dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, de un pilot român aflat la manșa unui avion de luptă F-16, după ce aparatul fără pilot a pătruns în spațiul aerian național. Informația a fost anunțată de președintele Nicușor Dan.

Incidentul s-a produs în jurul orei 11:00, deasupra unei zone nelocuite, ceea ce a permis intervenția militară fără a pune în pericol populația de la sol. Potrivit informațiilor apărute imediat după incident, drona ar fi fost doborâtă deasupra județului Buzău. Echipe ale instituțiilor statului au fost trimise în teren pentru a recupera fragmentele și pentru a stabili circumstanțele exacte în care aparatul a ajuns în spațiul aerian românesc.

Nicușor Dan confirmă intervenția pilotului

Președintele Nicușor Dan a confirmat că un pilot român aflat la bordul unui F-16 a deschis focul asupra dronei și a reușit să o neutralizeze. „Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot românesc de pe un F-16”, a declarat șeful statului. Intervenția armată a fost posibilă fatorită faptului că drona se afla deasupra unei regiuni fără locuințe. Potrivit președintelui, acest lucru a permis pilotului să angajeze ținta în condiții care să reducă riscul pentru populație.

„Important de subliniat e că zona era nelocuită. Ăsta a fost și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos”, a explicat Nicușor Dan. Imediat după doborârea aparatului, echipele instituțiilor abilitate au început verificările la fața locului.

Premieră pentru apărarea spațiului aerian al României

Incidentul marchează o premieră: este pentru prima dată când o dronă pătrunsă în spațiul aerian al României este doborâtă de aviația militară română deasupra teritoriului național. În ultimii ani, pe fondul războiului din Ucraina, autoritățile române au raportat în repetate rânduri incidente cu drone sau fragmente de aparate fără pilot ajunse pe teritoriul țării. De această dată însă, aviația militară a intervenit direct pentru neutralizarea țintei.

Potrivit informațiilor disponibile în primele momente după incident, drona ar fi fost lovită deasupra județului Buzău. Autoritățile urmează să stabilească, după recuperarea și analiza resturilor, tipul aparatului, proveniența acestuia și traseul urmat înainte de a fi doborât.

RO-Alert în mai multe județe din sud-estul României

Incidentul a fost precedat de o amplă alertă în sud-estul țării. În cursul dimineții, populația din mai multe județe a primit mesaje RO-Alert prin care era avertizată asupra riscului ca obiecte să cadă din spațiul aerian.