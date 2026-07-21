Publicat la 21.07.2026, 10:19:00

O navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a fost cuprinsă de flăcări în Marea Neagră, după o explozie produsă la bord. Incidentul s-a petrecut la aproximativ 26 de kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, iar autoritățile române au declanșat o amplă operațiune de salvare.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță de echipele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Trei marinari au fost răniți, dintre care doi au suferit arsuri, iar al treilea a fost preluat cu multiple plăgi și hemoragii.

Primele declarații ale președintelui Nicușor Dan au fost că nava a fost „lovită în afara apelor teritoriale ale României”. Acesta nu a oferit deocamdată, detalii privind autorii sau natura atacului. însă a precizat că autoritățile vor clarifica împrejurările, cauzele și responsabilitățile legate de acest incident grav.

Nava transporta aproape 3.800 de tone de propan și putea să explodze la 20 mile marine de România

Vasul, identificat sub numele LPG GAS LISBON, naviga la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe. Acesta plecase din portul Alexandria, Egipt, și avea ca destinație Reni, în Ucraina, transportând peste 3.790 de tone de propan. În urma exploziei, suprastructura navei a fost grav avariată, iar incendiul s-a extins rapid. Membrii echipajului s-au refugiat în prova, fără posibilitatea de a folosi propriile mijloace de evacuare.

Operațiune de salvare contra cronometru

Alarma a fost transmisă prin Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC) Constanța, iar autoritățile au mobilizat imediat navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, precum și o navă de intervenție a Gărzii de Coastă.

Din cauza vremii nefavorabile, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație nu a putut interveni. Salvatorii au lansat două plute de salvare și au reușit evacuarea tuturor persoanelor aflate la bord.

Incendiul continuă, iar zona rămâne sub avertizare

La momentul redactării acestui articol, incendiul se manifestă în continuare la nivelul suprastructurii navei, care a rămas ancorată în largul Mării Negre. Autoritățile au emis un mesaj de avertizare pentru toate navele din zonă, solicitând evitarea perimetrului afectat până la eliminarea oricărui risc.

Circumstanțele exacte ale incidentului sunt investigate.