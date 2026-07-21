Publicat la 21.07.2026, 12:22:57

Gata cu parcarea în fața propriei case pe motiv că „aici locuiesc”! Deși îi va surprinde pe mulți proprietari de locuințe din România, Codul Rutier prevede situații în care șoferii pot fi amendați chiar dacă își lasă mașina în fața propriei porți. Amenda poate depăși 600 de lei, iar autoturismul poate fi chiar ridicat.

De ce poți fi amendat chiar în fața casei tale. Amenda poate ajunge la peste 600 de lei

La noi s-a împământenit ideea că, dacă locuința îți aparține, ai dreptul să parchezi în fața porții de acces fără nicio restricție. În realitate, legislația rutieră tratează diferit accesul către o proprietate atunci când acesta se deschide la un drum public. Regulamentul de aplicare a Codului Rutier interzice staționarea în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile aflate lângă drumurile publice. Noțiunea de „cale de acces” este una largă și include porți, alei, rampe de garaj sau alte intrări folosite pentru accesul pe proprietate.

Încălcarea acestei reguli este sancționată cu o amendă (clasa I sau a II-a de contravenții) ceea ce înseamnă între două și trei puncte-amendă. La valoarea actuală a punctului-amendă, sancțiunea poate ajunge la aproximativ 607 lei, iar șoferul primește și două puncte de penalizare pe permis. Problemele nu se opresc aici. În anumite situații, autoritățile pot dispune și ridicarea autoturismului, iar costurile pentru recuperarea acestuia, împreună cu taxele de transport și depozitare, pot depăși câteva sute de lei, în funcție de localitate.

Nu doar Poliția Rutieră poate constata această contravenție

Și Poliția Locală are atribuții privind oprirea și staționarea neregulamentară și este instituția care intervine frecvent în cartierele rezidențiale, inclusiv în urma sesizărilor făcute de vecini.

Cea mai sigură soluție rămâne parcarea autoturismului în interiorul proprietății dacă este posibil sau într-un loc unde staționarea este permisă. Chiar dacă mașina este lăsată în fața propriei porți, acest lucru nu garantează că nu vei evita sancțiunea. Mulți proprietari au instalat porți mari, să mascheze false locuri de parcare din interiorul curților.

Regula este una dintre cele mai puțin cunoscute din Codul Rutier, însă poate produce surprize neplăcute șoferilor care presupun că, fiind în fața propriei case, sunt automat feriți de orice risc de amendă.