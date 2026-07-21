Publicat la 21.07.2026, 11:18:39

Noile reguli privind accesul pe stadioane au intrat oficial în vigoare, după promulgarea legii de către președintele Nicușor Dan și publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Schimbările sunt semnificative și îi vizează atât pe suporteri, cât și pe organizatorii competițiilor sportive.

Cea mai comentată modificare este legată de consumul de alcool în incinta arenelor. După ani în care interdicțiile au fost aproape totale, legea permite acum comercializarea băuturilor cu un conținut de până la 5,5% alcool, categorie în care intră și berea. Există însă condiții stricte: băuturile vor putea fi servite exclusiv în pahare din hârtie sau din plastic, fără capac.

Bere de maxim 5% alcool întră oficial pe stadion, dar numai după reguli stricte. Controalele devin mai dure la intrare

După noua legislație, organizatorii sunt obligați să afișeze mesaje privind consumul responsabil și să respecte reguli clare privind modul de servire. În plus, persoanele care încearcă să intre în stadion cu băuturi alcoolice aduse din exterior vor fi oprite la control. În același timp, în lojele VIP și în zonele premium, unde accesul este controlat și nu este destinat publicului larg, băuturile alcoolice pot fi servite fără limita de 5,5%, în regim de catering și ospitalitate.

Legea întărește și măsurile de securitate. Fiecare spectator poate fi supus unui control corporal preventiv, iar bagajele vor fi verificate înainte de accesul în arenă. Nu vor putea intra pe stadion persoanele aflate în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor, cei care au interdicție de acces la competiții sportive, dar nici cei care încearcă să introducă petarde, torțe, artificii, materiale explozive, arme, cuțite sau alte obiecte periculoase. Sunt interzise și bannerele ori mesajele care promovează violența, xenofobia, discriminarea sau conțin texte obscene.

Legea introduce și conceptul de „safe standing”, zone fără scaune pentru cei ce vor să vadă competițiile în picioare

Legea introduce și conceptul de „safe standing”, deja folosit pe multe stadioane moderne din Europa. Astfel, până la 10% din capacitatea peluzei gazdelor poate fi amenajată pentru suporterii care preferă să urmărească meciurile în picioare, în condiții speciale de siguranță. Scopul este îmbunătățirea atmosferei din tribune și apropierea experienței de cea întâlnită pe marile stadioane europene. Organizatorii vor avea obligația să asigure facilități speciale pentru persoanele cu nevoi speciale, inclusiv locuri dedicate și acces către grupurile sanitare, astfel încât vizionarea meciurilor să nu fie îngreunată.

Porțile stadioanelor nu vor mai fi încuiate

Una dintre cele mai importante măsuri de siguranță prevede ca toate porțile și ieșirile stadionului să rămână descuiate pe durata evenimentelor sportive. Acestea vor fi însă păzite permanent de agenți speciali, pentru a permite evacuarea rapidă în caz de urgență și pentru a preveni accesul neautorizat pe teren.

Legea permite organizarea spectacolelor pirotehnice pe stadioane, însă doar în condiții stricte. Acestea vor putea fi realizate exclusiv de firme autorizate, în zone special amenajate și cu respectarea tuturor normelor de siguranță. Minorii nu vor avea acces în perimetrul rezervat acestor spectacole.