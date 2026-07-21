Publicat la 21.07.2026, 13:01:00

O româncă a trăit unul dintre cele mai spectaculoase momente ale finalei Cupei Mondiale 2026. În timp ce miliarde de telespectatori urmăreau ceremonia de premiere organizată de FIFA după victoria Spaniei în fața Argentinei, pe scenă s-a aflat și Nicoleta Atanase. Frumoasa româncă este însoțitoare de bord la o important companie aeriană, care a avut misiunea de a prezenta trofeul destinat celui mai bun tânăr jucător al turneului. Momentul a trecut aproape neobservat pentru mulți români, însă imaginile cu Nicoleta Atanase ținând în mâini prestigiosul trofeu „Best Young Player” au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Românca aleasă pentru ceremonia FIFA

Nicoleta Atanase lucrează ca însoțitoare de bord la Qatar Airways și este una dintre ambasadoarele de imagine ale companiei aeriene. Cunoscută și în mediul online, unde povestește despre experiențele sale din aviație, românca a fost selectată să participe la ceremonia oficială de premiere a finalei Campionatului Mondial. Acesta a urcat pe scena FIFA purtând trofeul „Best Young Player”, distincție acordată fundașului spaniol Pau Cubarsi, unul dintre marile revelații ale competiției.

Nicoleta Atanase: „Mi-au tremurat mâinile”

La câteva ore după festivitate, Nicoleta le-a povestit urmăritorilor pe paginile sale de socializare cât de intens a trăit acele clipe. Românca a mărturisit că emoțiile au fost copleșitoare și că, în ciuda experienței acumulate în cariera sa, nimic nu a pregătit-o pentru momentul în care a pășit pe scena finalei Cupei Mondiale. Ea a povestit că a încercat să își păstreze calmul și să zâmbească, deși în tribune se aflau zeci de mii de spectatori și numeroase personalități din sport și divertisment.

Printre cei alături de care a apărut în timpul ceremoniei s-au numărat Lionel Messi, Lamine Yamal, David Beckham, artista Shakira, dar și președintele american Donald Trump, prezent la eveniment

Nicoleta spune că simplul fapt de a se afla atât de aproape de unele dintre cele mai cunoscute personalități ale lumii a făcut ca emoțiile să fie și mai mari.

„Așa emoții n-am avut în viața mea. Mi-au transpirat și mi-au tremurat mâinile când țineam trofeul”, le-a mărturisit ea urmăritorilor de pe Instagram.