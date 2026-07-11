Publicat la 11.07.2026, 17:08:17

Cupa Mondială 2026 din SUA, Canada și Mexic nu este doar cel mai mare eveniment sportiv din istorie ca număr de meciuri și echipe. Este și cel mai profitabil. FIFA estimează venituri totale de 11–12 miliarde de dolari - cu aproximativ 60% mai mult față de ediția din Qatar 2022, care a generat 7 miliarde de dolari. Dar cine câștigă cu adevărat și cât? Și cine plătește?

FIFA câștigă aproape tot

Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, FIFA operează direct turneul - fără intermediari naționali. Consecința e simplă: toate veniturile majore intră direct în conturile FIFA.

Structura veniturilor FIFA la Cupa Mondială 2026:

Cât câștigă echipele: 871 de milioane de dolari împărțite la 48

FIFA distribuie echipelor un pool record de 871 de milioane de dolari - cu 65% mai mult față de Qatar 2022 (440 milioane). Fiecare dintre cele 48 de națiuni calificate primește minimum 12,5 milioane de dolari doar pentru participare.

Important: banii nu merg direct la jucători. Federațiile naționale primesc sumele și decid câte procente distribuie lotului. Practica variază enorm de la o federație la alta.

Televiziunile: plătesc miliarde, recuperează din publicitate

Drepturile TV globale depășesc 4,2 miliarde de dolari - o creștere de 35% față de Qatar. Cu 104 meciuri (față de 64 anterior), inventarul publicitar este imens.

În plus televiziunile beneficiază și de pauzele de hidratare introduse la acest Campionat Mondial, care au născut controverse, dar despre care șeful FIFA Giani Infantino a spus categoric într-un interviu acordat EFE la New York: „FIFA nu câştigă absolut nimic din asta. Toate contractele au fost deja semnate în prealabil, deci nu este o problemă economică; pentru noi, este una pur sportivă.”



În România, drepturile au fost achiziționate de Antena 1, care ar fi plătit aproximativ 30 de milioane de euro. TVR a refuzat un pachet de meciuri oferit la 8 milioane de euro, invocând lipsa fondurilor. Ca referință: un singur meci de la Cupa Mondială 2026 valorează, din drepturi TV, mai mult decât veniturile anuale ale FCSB din cel mai bun sezon al său.

Conform paginademedia.ro Antena 1 este marea câştigătoare a lunii, înregistrând o creştere semnificativă în ceea ce privește audiența, graţie meciurilor de la Cupa Mondială.

Cu toate că o parte din meciurile de la Cupa Mondială au fost difuzate mult după miezul nopţii, cifrele acestea se regăsesc în media zilei. Media televiziunii a crescut în iunie de la 361.000 la 387.000 de telespectatori.



Orașele gazdă: primesc gloria, plătesc nota

Paradoxul ediției 2026: orașele gazdă nu câștigă nimic din drepturi TV, sponsorizări sau bilete - acestea merg integral la FIFA. În schimb, suportă integral costurile operaționale.

Toronto (Canada): ~380 milioane USD costuri estimate

Foxborough (Massachusetts, SUA): 7,8 milioane USD doar pentru siguranță publică

Fiecare oraș gazdă poate găzdui 4-8 meciuri, cu costuri care depășesc cu ușurință 100 milioane USD

Argumentul orașelor: impactul economic indirect prin turism, hoteluri, restaurante și transport. Analiștii estimează un impact economic total de peste 80 de miliarde de dolari pentru SUA, Canada și Mexic combinate.

Este important că orașele gazdă suportă sute de milioane în costuri în timp ce FIFA încasează tot. Desigur insa ca un asemenea eveniment imbunatateste semnificativ veniturile la buget ale economiei locale si bugetului oraselor gazda. România, cu experiența gazduitului de mari evenimente, ar trebui să ia notă.

Sponsorii: 2,8 miliarde de dolari pentru cel mai mare logo din lume

Cupa Mondială rămâne cel mai valoros spațiu publicitar din sport. Partenerii globali FIFA - Adidas, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways, Visa, Wanda Group - plătesc sute de milioane de dolari fiecare pentru vizibilitate simultană în aproape 200 de țări.

Noutatea la ediția 2026: prezența masivă a sponsorilor chinezi - Mengniu, Hisense, Vivo - care folosesc Cupa Mondială ca platformă de intrare pe piețele occidentale. China nu s-a calificat la turneu, dar finanțează masiv evenimentul.

Întrebări frecvente despre banii de la Cupa Mondială 2026

Cât câștigă câștigătoarea Cupei Mondiale 2026?

Echipa câștigătoare primește 51 de milioane de dolari din premii + 12,5 milioane garantați pentru participare = total 63,5 milioane USD.

Cât costă organizarea Cupei Mondiale 2026?

Cheltuielile totale de organizare sunt estimate la 11-14 miliarde de dolari, incluzând investițiile în infrastructură ale țărilor gazdă.

Jucătorii primesc direct banii de la FIFA?

Nu. FIFA plătește federațiile naționale, care decid câți bani ajung la lot. Nu există o regulă FIFA care să oblige federațiile să distribuie un procent minim jucătorilor.

Unde se vede Cupa Mondială 2026 în România?

Antena 1 deține drepturile TV exclusive în România. Meciurile pot fi urmărite pe Antena 1, Antena 3 CNN și pe platforma AntenaPLAY.

De ce câștigă FIFA mai mult la ediția 2026?

Trei motive principale: 48 de echipe în loc de 32 (mai multe meciuri = mai multe bilete și publicitate), piața nord-americană (cea mai valoroasă din lume pentru drepturi TV și sponsorizări) și modelul direct de operare fără intermediari naționali.

Concluzie: Cupa Mondială 2026, cel mai profitabil eveniment sportiv din istorie

Cupa Mondială 2026 redistribuie miliarde - dar nu în mod egal. FIFA câștigă masiv, echipele câștigă mai mult decât oricând, televiziunile câștigă din publicitate, iar sponsorii câștigă vizibilitate globală. Singurele care câștigă cel mai puțin direct sunt orașele gazdă - care suportă costurile reale și speră în beneficii economice indirecte greu de cuantificat, dar care cu siguranta sunt crescute substantial.

Cu 104 meciuri, 48 de echipe și 3,5 miliarde de telespectatori estimați la nivel global, ediția 2026 este mai mult decât un turneu de fotbal. Este cea mai mare operațiune de marketing sportiv din istoria omenirii.