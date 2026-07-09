Publicat la 09.07.2026, 09:45:28

Bianca Mei-Roșu vrea să urce pe prima treaptă a podiumului și la Europeanul de Juniori din Portugalia. Sportiva dezvăluie și la ce recurge ca să scape de emoțiile dinaintea marii competiții. La rândul lor, în proba pe echipe, băieții se luptă pentru medalii cu un puști de 16 ani, jumătate francez, jumătate român.

Europeanul de Juniori de la Gondomar începe pe 10 iulie

Juniorii de la tenis de masă pleacă la Campionatul European din Portugalia motivați și hotărâți să câștige medalii! După ce a devenit campioană europeană în proba de simplu, acasă, la Europeanul de la Cluj-Napoca, Bianca Mei-Roșu vrea să urce din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

„Vreau să joc fiecare meci așa cum îmi doresc și cum mi-am propus. Vom începe cu proba pe echipe și anul acesta îmi doresc să luăm medalie. Luptăm pentru orice medalie, orice culoare va fi ea și în probele individuale îmi doresc să fiu pe cea mai înaltă treaptă” - Bianca Mei-Roșu, componentă a lotului național de tenis de masă U19.

De doi ani tânăra este liderul naționalei feminine de U19 și dezvăluie care este secretul ei înaintea meciurilor importante. „Pentru a intra în vibe-ul meciului și al competiției îmi trebuie ceva vibrant, ceva să mă bage pe acțiune și cred că ceva, nu știu, bumți-bumți de club. Eu îmi fac playlistul, îmi bag o melodie și apoi vin celelalte din playlist-ul meu, automat” -Bianca Mei-Roșu, componentă a lotului național de tenis de masă U19.

La dublu mixt, Bianca face echipă cu stelistul Robert Istrate. „Amândoi avem așteptări la fel de mari și mergem în Portugalia să câștigăm titlul european. Vom fi printre echipele favorite” -Robert Istrate, component al lotului național de tenis de masă U19

Francezul din echipa masculină

Din lotul băieților de la U19 face parte și Luca Trașcu, un puști de 16 ani, a cărui mamă este franțuzoaică, iar tatăl român. Pentru tenisul de masă, în urmă cu doi ani, adolescentul s-a mutat în România, iar acum va concura la primul său campionat european. „Mă bucur foarte mult că am ajuns până aici, să particip ca un campionat european pentru România Am puține emoții pentru că mi-am dorit și am vrut să fiu aici am făcut tot ce e posibil să fiu aici. În proba de simplu și în cea pe echipe sunt cel mai pregătit îmi place foarte mult să joc în proba pe echipe” – Luca Trașcu, component al lotului național de tenis de masă U19.

Pregătit 100% pentru Europeanul din Portugalia, Luca recunoaște că nu a ratat niciun meci al echipei lui Mbappe de la Campionatul Mondial din Mexic, Canada și SUA. ‚Mă uit și la fotbal, țin cu Franța și vreau că în finală să o elimine pe Argentina pentru că acum 4 ani, Argentina ne-a bătut. Sper că Franța va câștiga acest mondial. Are cei mai buni jucători din lume și cred că va câștiga cupa mondială lejer. Am și o echipă preferată cu care țin în Franța este Paris Saint-Germain”– Luca Trașcu, component al lotului național de tenis de masă U19.

Între 10-19 iulie Portugalia găzduiește Campionatul European de Juniori în orașul Gondomar, una dintre cele mai importante competiții continentale dedicate juniorilor de la tenis de masă. Unii dintre cei mai valoroși sportivi din Europa se vor întrece în probele pe echipe, simplu, dublu masculin, dublu feminin și dublu mixt într-o competiție care oferă șansa afirmării la nivel european.

Aceasta este delegația României la Campionatul European de Juniori 2026:

U19 Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Andreea Băiașu, Patricia Stoica, Andreea Stoian, Robert Istrate, Robert Podar, Luca Trașcu, Mihai Nagy, Andrei Țîbîrnă. U15: Nadalia Ionașcu, Kariss Șerban, Maya Madar, Bianca Toma, Mihai Iordan, Tudor Săftoiu, David Toro.

Antrenori: Anamaria Sebe, Mădălin Ionașcu, Bogdan Albescu, Istvan Gyorgy, Alexandru Dincă. Pisholog Mioara Șincan, kinetoterapeut Mircea Lascăr, preparator fizic Andrei Gherase.

Echipa masculină U19 va evolua în grupa B alături de Polonia, Cehia și Belgia, cea feminină în grupa B, alături de Belgia, Ungaria și Turcia.

Echipa masculină U15 va juca în grupa A, acolo unde se află Spania, Franța și Anglia, iar fetele de la U15 vor juca în grupa D, alături de Suedia, Portugalia și Grecia.