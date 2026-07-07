Publicat la 07.07.2026, 11:21:21

La 15 ani, Matteo Mahalu va reprezenta România la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la München, unde va concura în probele de 400 m, 800 m și 1.500 m liber. În spatele sportivului care își măsoară progresul în sutimi și bazine se află un adolescent sincer, ambițios, nerăbdător și cu un vis mare: Jocurile Olimpice.

A refuzat judo pentru o carieră în înot

Matteo Mahalu are 15 ani, 1,93 m înălțime și un drum care începe să capete contur la nivel internațional. De marți, 7 iulie, va concura la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la München, una dintre cele mai importante competiții continentale pentru sportivii aflați la începutul marilor cariere.

Va lua startul în probele de 400 m, 800 m și 1.500 m liber, curse în care nu ajunge doar să ai forță sau alonjă. Trebuie să ai rezistență, răbdare, tehnică și, mai ales, puterea de a-ți controla propriile gânduri atunci când fiecare bazin pare să apese mai greu decât precedentul.

Matteo vorbește despre înot cu luciditate. Știe ce îl ajută, dar știe și ce mai are de reparat. Înălțimea poate fi un avantaj, însă în probele lungi diferența se face din detalii, din economie de mișcare și din felul în care îți duci cursa până la capăt. „În curse scurte, înălțimea ajută foarte mult. Dar în cele lungi ajută mult și tehnica, pe care nu o am chiar cea mai bună, dar lucrez la asta și încerc să o remediez”, spune Matteo.



A ajuns la înot la șase ani. Nu dintr-un plan construit de la început pentru marea performanță, ci dintr-o atracție firească pentru apă. Îi plăcea să stea în bazin, să se joace, să dea din brațe. Apoi, treptat, joaca s-a transformat în antrenament, antrenamentul în concurs, iar concursul în performanță. „Voiam să fac un sport, iar înotul mi-a plăcut foarte mult. Mie-mi plăcea apa de mic, să stau în apă, să mă joc sau să dau din brațe și așa am continuat cu înotul și am ajuns la performanță”, spune Matteo.



Drumul lui ar fi putut arăta altfel. Tatăl lui a făcut judo și, la început, aceasta a fost una dintre variante. Matteo a ales însă bazinul. Îi plac sporturile de contact ca spectator, dar nu s-a văzut niciodată acolo. „A vrut să mă ducă prima oară la judo, doar că nu mi-au plăcut sporturile de contact”, povestește el. Apoi explică, într-un fel care spune mult și despre firea lui: „Îmi place cel mult să mă uit la ele, dar nu m-aș vedea eu să mă bat într-o cușcă sau să mă bat pe saltea”.

În apă, lucrurile s-au legat altfel. Matteo și-a găsit proba în 400 m liber, cursa pe care o simte cel mai aproape de el și în care a venit și primul moment important la nivel național. „400 de metri liber e proba mea favorită. La ea am luat și prima dată locul unu național”.

În spatele unui sportiv care ajunge să reprezinte România la Europenele de juniori sunt ani de antrenamente, dar și oameni care văd ceva în el înainte ca rezultatele să vorbească suficient de tare. Pentru Matteo, prima persoană care i-a spus că poate ajunge sus a fost antrenorul său, Viorel Ciobanu. „Cred că domn profesor mi-a spus că pot lua medalie. El mi-a spus, a fost prima persoană care mi-a spus. În rest, cred că nu se aștepta nimeni la mine să ajung, pentru că de când am venit la el a reușit să mă antreneze și să mă aducă pe podiumul național de la 11 ani”.



Visează deja la aurul olimpic

Visul olimpic nu îl sperie. Îl împinge înainte. Când vorbește despre anul perfect, Matteo se duce direct cu gândul la Jocurile Olimpice, fie că este vorba de 2028, fie de 2032. Nu formulează obiectivul timid și nici nu încearcă să pară mai prudent decât este. „Anul perfect pentru mine ar fi în 2028 sau în 2032, depinde. Atunci sunt Jocurile Olimpice și ar fi o calificare la JO, cred că ăsta-I visul tuturor înotătorilor, calificarea la JO. Și poate chiar în primii 3 sau primii 5 la JO, ar fi ceva ireal”.

Pus să opteze pentru un record mondial și un aur olimpic, alegerea lui este clară. „Cred că tot aurul olimpic. E ceva mare și important”.

Dincolo de antrenamente, Matteo are încă firescul vârstei. Îi place să alerge, să asculte muzică și spune că s-ar vedea chiar și la un semimaraton. „Îmi place să alerg, pe lângă înot. De fapt, Îmi place să alerg și să ascult muzică în timp ce alerg. Cine știe, poate ajung vreodată să fac și un semimaraton”, povestește el. În geanta de concurs nu poartă un talisman clasic, ci mai degrabă un lucru care ține de lumea lui de adolescent: „Am căștile pe care le folosesc, dar în rest nu am obiecte norocoase”.

Întrebat care este calitatea lui principală, nu alege tehnica și nici talentul. Alege două lucruri care spun mult despre felul în care își duce cursele și despre felul în care își vede viitorul: „Cred că ambiție și încăpățânare”.

La München, aceste două calități vor intra cu el în bazin. Matteo Mahalu va concura la 400 m, 800 m și 1.500 m liber, alături de cei mai buni juniori ai Europei. Pentru el, Europenele sunt un pas important, dar nu ultimul. Dincolo de această competiție, rămâne gândul unei cariere mari: „Sincer să fiu, nu știu exact ce va fi peste mai mulți ani. Poate cu puțină muncă și noroc ajung campion olimpic sau chiar multiplu campion olimpic. Ar fi ceva excepțional”.



17 sportivi români la Campionatul European de juniori de la München



Potrivit informațiilor publicate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM), aproape 600 de sportivi de pe Bătrânul Continent vor concura, în perioada 7-17 iulie, la cea de-a 52-a ediție a Campionatului European de înot pentru juniori.

Competiția va fi găzduită de bazinul olimpic din München, iar România va fi reprezentată în Germania de 17 sportivi.

Componența echipei României pentru această întrecere este următoarea:

Feminin:

Daria Asaftei – 50 m, 100 m, 200 m bras

Iarina Cojocaru – 200 m, 400 m mixt

Andreea Luiza Comna – 50 m, 100 m, 200 m liber

Rebeca Craioveanu – 100 m, 200 m liber, 100 m fluture

Theodora Dumitru – 50 m, 100 m liber

Aissia Prisecariu – 100 m, 200 m spate

Ana Rozorea – 50 m, 100 m, 200 m spate

Ana Maria Sibișeanu – 200 m liber, 200 m mixt

Daria Silișteanu – 50 m, 100 m spate

Diana Stiger – 400 m, 800 m, 1.500 m liber





Masculin:

Vlad Cosmin Ion – 50 m, 100 m, 200 m spate

Tudor Andrei Iordache – 50 m, 100 m, 200 m spate

Matteo Mahalu – 400 m, 800 m, 1.500 m liber

Luca Marinescu – 400 m, 800 m, 1.500 m

Mihnea Pop – 50 m, 100 m spate, 50 m, 100 m fluture

Rareș Matei Roșu – 100 m spate, 100 m, 200 m fluture

Matei Cristian State – 100 m bras, 200 m, 400 m mixt





Antrenori: Bogdan Văleanu, Eduard Câșlaru, Andrei Pinticanu, Ousama Rebay, Tiberiu Manolache.

Kinetoterapeuți: Mihaela Drăghici, Marius Anghel.

Oficiali: Silviu Anastase, Matei Giurcăneanu.

Arbitru: Marius Grigore.

Conducător delegație: Camelia Potec.