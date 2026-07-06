Publicat la 06.07.2026, 10:43:38

După un start excelent în superspeciala din jurul Colosseumului, Tempestini a coborât până pe locul 22 și a fost aproape de o ieșire în decor, însă a reușit să salveze situația în ultimul moment. Campionul român a luptat apoi pentru a reveni în clasament, iar la finalul raliului s-a clasat pe locul 13, cu timpul total de 2:01:43,7.

„A fost un raliu dur, plin de provocări, așa cum mă așteptam. Căldura infernală și probele dificile sunt mereu principalele provocări aici. Am avut și o situație la limită, dar, la final, suntem mulțumiți. Cred, totuși, că puteam obține mai mult”, a declarat italo-românul Tempestini (31 de ani) la final.

Datorită punctelor acumulate, clujeanul de la Napoca Rally Academy și-a ajutat echipa din Campionatul European, MRF Tyres, să își păstreze prima poziție în clasamentul continental. Astfel, MRF Tyres are 89 de puncte, în timp ce ocupanta locului secund, Motorsport Ireland Rally Academy, a acumulat 56 de puncte.

În clasamentul final al Rally di Roma Capitale s-au mai regăsit românii Andrei Gîrtofan (locul 26), Reis Suliman (locul 46) și Alexandra Teslovan (locul 58). Aflat și el la start, Ciprian Lupu a fost nevoit să abandoneze din cauza unor probleme tehnice, chiar înaintea primei probe speciale.

Născut în Italia, Simone Tempestini și-a construit cariera în România, țară în care a devenit de zece ori campion național absolut la raliuri. În acest moment, Simone (31 ani) ocupă locul 12 în clasamentul general FIA ERC Open, cu 21 de puncte, fiind singurul pilot român prezent în ierarhie.

Etapa din capitala Italiei a reunit la start 42 de modele Rally2 de ultimă generație și piloți de top precum Roberto Daprà, Andrea Crugnola, Nikolay Gryazin și Teemu Suninen.