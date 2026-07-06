Publicat la 06.07.2026, 11:38:23

O decizie controversată a FIFA a provocat un val de reacții în lumea fotbalului și a reaprins discuțiile privind relația apropiată dintre conducerea forului mondial și administrația de la Washington. Casa Albă ar fi contactat FIFA și i-ar fi solicitat președintelui Gianni Infantino să reexamineze cazul lui Folarin Balogun, potrivit unei persoane familiarizate cu discuția, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru agenția Associated Press. Sursa nu a precizat cine din cadrul administrației americane ar fi contactat FIFA și nici când ar fi avut loc discuția.

Scandal uriaș la Cupa Mondială! Casa Albă ar fi intervenit la FIFA pentru anularea suspendării starului SUA Folarin Balogun

La scurt timp după anunțarea deciziei, Donald Trump, devenit prste noapte microbist, a salutat public anularea efectelor suspendării atacantului american. „Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a reparat o mare nedreptate!”, a transmis liderul de la Casa Albă pe propria platformă de socializare. Folarin Balogun a primit cartonaș roșu și fusese suspendat pentru un meci după eliminarea din partida câștigată de Statele Unite, scor 2-0, în fața Bosniei.

Atacantul newyorkez a primit cartonașul după ce l-a călcat pe picior pe Tarik Muharemović. Incidentul risca să îl lase în afara lotului pentru confruntarea decisivă cu Belgia, de mâine. Însă situația s-a schimbat însă radical.

FIFA a decis brusc suspendarea sancțiunii, iar Balogun a devenit eligibil pentru partida următoare.

Solicitată să comenteze informațiile privind presupusa intervenție a Casei Albe, FIFA a transmis că hotărârea a fost luată de Comisia Disciplinară independentă a forului mondial.

Federația Americană de Fotbal a salutat decizia, dar a evitat orice comentariu privind eventualele presiuni politice.

„Acceptăm decizia Comisiei Disciplinare și ne bucurăm că Folarin Balogun este eligibil să joace în meciul de mâine. Toată atenția noastră este îndreptată către partida din optimile de finală cu Belgia, de la Seattle, și așteptăm în continuare sprijinul extraordinar al suporterilor noștri”, a transmis pe cale oficială Federația Americană de Fotbal.

Revenirea atacantului reprezintă o veste uriașă pentru echipa SUA și susținătorii săi. Folarin Balogun este unul dintre cei mai în formă jucători ai naționalei americane la această ediție a Cupei Mondiale. Atacantul a înscris trei goluri. Balogun a punctat în fiecare partidă în care a evoluat și a reușit o dublă în meciul de debut cu Paraguay.

Relația Trump–Infantino în centrul atenției

Controversa apare într-un moment în care apropierea dintre Donald Trump și Gianni Infantino este tot mai contestată. Președintele FIFA a colaborat îndeaproape cu administrația americană în pregătirea Cupei Mondiale din 2026, organizată de Statele Unite, Canada și Mexic.

Infantino a lăudat în repetate rânduri sprijinul oferit de Casa Albă pentru securitatea și organizarea turneului. Relația apropiată dintre cei doi lideri a provocat însă și critici. Mai mulți observatori au avertizat că apropierea excesivă de administrația americană poate ridica semne de întrebare privind neutralitatea politică a FIFA.