Publicat la 06.07.2026, 09:28:34

Pentru Eduard Panait, participarea la Campionatul European are o încărcătură aparte. Este primul său turneu final continental și, în același timp, competiția la care conduce România din postura de căpitan.

„E destul de special, mai ales că e primul meu Campionat European. Nu știu sincer la ce să mă aștept și la ce emoții să am, dar sigur totul va fi bine și doar trebuie să ne distrăm acolo și să ne simțim bine”, a spus Eduard Panait.

Calificarea la Campionatul European a fost obținută la Ploiești, într-o atmosferă pe care jucătorii nu au uitat-o. Panait recunoaște că le-a dus dorul suporterilor români la turneul balcanic. „Da, chiar acum în Muntenegru le-am dus dorul și voiam să fie și ei acolo, dar asta este. Când jucăm în deplasare, așa se întâmplă și sper să fie pe transmisiunile live ale meciurilor, să ne susțină cu sufletul”, a spus Eduard Panait.





Căpitanul României este și DJ-ul echipei





În vestiar, Eduard Panait are și un alt rol important. Căpitanul României este cel care se ocupă de muzică și spune că din bagajul său nu poate lipsi niciodată boxa. „Nu pot să plec nicăieri fără boxă, ascult muzică oricând”, a spus Panait. Întrebat dacă el este DJ-ul echipei, răspunsul a venit imediat: „Da, eu sunt DJ-ul”. Playlistul pentru Campionatul European este deja pregătit. „Îl am deja format, l-am făcut bine”, a spus căpitanul României. Pentru el, muzica este mai mult decât un element de atmosferă. Este și parte din ritualul de dinaintea meciurilor. „Îmi place să ascult muzică și să mă gândesc să fiu cu mine, să mă calmez și să mă gândesc că o să fie cel mai bun meci din cariera mea, poate”, a mărturisit Eduard Panait.





De pe terenul de fotbal la naționala de volei





Povestea sportivă a lui Eduard Panait nu a început în sala de volei, ci pe terenul de fotbal. Înainte de a ajunge la fileu, actualul căpitan al naționalei U18 a făcut fotbal și înot. „Am făcut fotbal. Și înot. La fotbal, eram atacant”. Momentul decisiv a venit atunci când antrenorul Costică Burungiu l-a văzut și l-a convins să încerce voleiul. A fost, practic, luat direct de pe terenul de fotbal. „Da, m-a luat de pe terenul de fotbal, exact de pe stadion și a zis: «Vino la mine la antrenamente» și de atunci...”, a povestit Eduard Panait.





Valeriu Verciuc, cel mai bun libero din Balcani la U18





Unul dintre jucătorii importanți ai României la Campionatul European va fi Valeriu Verciuc. Liberoul naționalei U18 a fost desemnat cel mai bun libero al Campionatului Balcanic U18, distincție care l-a luat prin surprindere. „Mă simt nespus de bine. Faptul că am luat acel premiu, nu mă așteptam să-l primesc, dar, dat fiind faptul cum am jucat, am reușit să-l dobândesc. Trofeul îl țin pe birou la mine în cameră, să-l văd tot timpul, să mă mândresc cu faptul că l-am primit”, a spus liberoul României. Momentul anunțului l-a emoționat puternic: „Am fost foarte uimit, nu mai puteam, tremuram tot, eram foarte fericit”, a povestit Valeriu Verciuc.

Pentru el, Campionatul European nu este doar o experiență importantă, ci și o șansă de a face un pas spre un alt obiectiv major. „Eu sper să ne calificăm la Mondiale, ăsta e țelul nostru și dacă se poate să luăm chiar medalie”, a declarat Verciuc.





Voleiul, sport de familie pentru Verciuc





În familia lui Valeriu Verciuc, voleiul nu este o întâmplare. Patru copii au ajuns să practice acest sport sau să aibă legătură cu el. „Suntem patru care facem. Fratele meu cel mai mare s-a lăsat, nu mai practică. Dar celălalt frate, Ioan încă joacă volei și am o soră mai mică care și ea a început să joace volei”, a spus Verciuc. El are obiective mari în volei. Dacă totul ar merge perfect, visează la campionate puternice din Europa. „Visul meu este să ajung la cel mai înalt nivel dacă se poate, prin Italia, Franța”, a spus liberoul naționalei.





Darius Lae și cercelul norocos





Darius Lae este titular pe centru în naționala României U18 și unul dintre jucătorii pe care Răzvan Parpală se bazează la Campionatul European. În bagajul său, înaintea plecării, există câteva lucruri esențiale. „Pentru stretching, mereu am benzi elastice, nu lipsesc niciodată. Și ceea ce este mai important, adidașii, să nu-i pierdem niciodată. Sunt peste tot cu mine, inclusiv în avion”, a spus Darius Lae.

Darius are și un ritual înainte de meciuri. Este legat de un cercel pe care îl consideră norocos. „Am un cercel norocos de 4-5 luni, chiar îmi poartă noroc mereu”, a spus Lae. Pe lângă cercel, Darius are și câteva tatuaje. De altfel, dacă România va cuceri o medalie la Campionatul European, Darius are o idee specială: un tatuaj comun pentru toată echipa. „La asta nu m-am gândit încă, dar aș vrea să ne facem grupul de aici, un tatuaj la fel pentru toți. Oriunde, mic, mare, cum o fi, să avem toți și să știm că am luat medalie atunci”, a spus centrul României.





Răzvan Parpală, la a treia calificare la un turneu final european de juniori





Pe banca naționalei U18 se află Răzvan Parpală, antrenor aflat la a treia calificare la un turneu final european. Considerat un specialist în lucrul cu juniorii, Parpală spune că echipa este pregătită pentru provocarea din Italia. „ Suntem pregătiți pentru ceea ce urmează. Am ajuns la un nivel de pregătire bun. Văd un progres al echipei, cel puțin pe partea de tactică în joc. Suntem pe ultima sută de metri și atmosfera este bună în loc”, a spus Răzvan Parpală.

Obiectivul maxim este unul îndrăzneț: locul 3. Selecționerul știe însă că România se află într-o grupă foarte dificilă. „Un obiectiv îndrăzneț ar fi să ajungem pe locul 3. Dar, ținând cont că grupa din care facem parte este o grupă foarte puternică. La nivelul acesta de vârstă, generațiile sunt diferite valoric. Suntem în cea mai grea grupă. În grupa cealaltă, aș fi fost sigur de două victorii; aici, în grupa noastră trebuie să ne luptăm ca să facem meciuri bune și să putem câștiga”, a explicat Parpală.

Antrenorul României spune că fiecare generație este diferită. La prima sa participare la un European, generația avea un jucător care făcea diferența, iar acum forța vine din jocul colectiv. „Nu pot să zic că această generație are ceva diferit față de celelalte. Prima oară când am fost la Europene, în generația de ‘97, era un Aciobaniței care făcea diferența. Se vedea că el face diferența în echipă. Celelalte două generații au jocul de echipă. Asta cred că ne caracterizează pe noi”, a spus Răzvan Parpală.





Programul naționalei României la Europenele U18





Marți, 7 iulie

13.30 România – Țările de Jos

Miercuri, 8 iulie

16.00 România – Cehia

Joi, 9 iulie

13.30 România – Belgia

Sâmbătă, 11 iulie

18.30 România – Bulgaria

Duminică, 12 iulie

21.00 România – Spania

Marți, 14 iulie

18.30 România – Franța

Miercuri, 15 iulie

16.00 România - Germania