Publicat la 07.07.2026, 12:15:18

Cadourile au venit din partea creatorului de conținut Stephen Deleonardis (ultracunoscut în mediul online drept SteveWillDoIt -n.r.), care a câștigat o avere importantă după ce pariase pe victoria selecționatei Mexicului. Federația Mexicană de Fotbal a intervenit imediat și le-a cerut internaționalilor să returneze ceasurile, pentru a evita orice posibilă încălcare a regulamentelor privind pariurile.

Pariul de două milioane de dolari care a declanșat întreaga poveste

Stephen Deleonardis a pariat două milioane de dolari pe victoria Mexicului în partida disputată împotriva Ecuadorului. Naționala „El Tri” s-a impus cu scorul de 2-0, iar creatorul de conținut și-a încasat câștigul. După succesul pariului, Deleonardis a decis să le mulțumească într-un mod spectaculos celor care îi aduseseră victoria dar să se alegă și cu o filmare de efect.

Americanul a mers la Mexico City pentru a se întâlni cu selecționerul Javier Aguirre și cu fotbaliștii naționalei Mexicului. Nu a venit cu mâna goală și le-a oferit jucătorilor ceasuri Rolex, valoarea totală a cadourilor fiind estimată la aproximativ un milion de dolari.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Mexic, fotbaliștii au fost atât de încântați de cadourile primite, încât l-au ridicat pe Deleonardis în aer de mai multe ori pentru a sărbători momentul.

Bucuria avea însă să fie de scurtă durată.

Federația Mexicană de Fotbal a intervenit imediat

Conducătorii fotbalului mexican au aflat despre cadourile primite de jucători și au decis să consulte departamentul juridic al Federației. Problema era legătura directă dintre ceasurile oferite fotbaliștilor și pariul câștigat de creatorul de conținut american.

Pentru a evita orice suspiciune sau posibilă încălcare a regulamentelor referitoare la pariurile sportive, Federația Mexicană de Fotbal a decis că ceasurile trebuie returnate. Jucătorii au fost nevoiți să accepte hotărârea.

Forul mexican a explicat situația prin intermediul unui comunicat publicat pe platforma X.

„Printr-un acord reciproc, jucătorii noștri au decis să returneze creatorului de conținut ceasurile pe care acesta le-a dăruit din proprie inițiativă”, a transmis federația sus amintită.

Decizia a fost luată pentru a-i proteja atât pe jucători, cât și Federația de eventualele probleme generate de regulamentele privind integritatea competițiilor și pariurile sportive.

După episodul controversat al ceasurilor Rolex, mexicanii au pierdut meciul disputat ieri în optimile de finală ale Cupei Mondiale, scor 2-3, în fața Angliei.