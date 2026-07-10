Publicat la 10.07.2026, 11:41:00

O afacere construită în jurul turneelor ”tradiționale” de așa zise arte marțiale mixte a intrat în vizorul inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Potrivit ANAF, societatea verificată organiza și difuza online lupte MMA, pentru vizionarea cărora spectatorii trebuiau să plătească.

Firma comercializa abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru transmisiunile difuzate pe platforme specializate de streaming. Afacerea ar fi avut un număr impresionant de clienți. În medie, peste 30.000 de persoane ar fi plătit lunar pentru accesul la conținut cu populare bătăi în cușcă.

Peste 30.000 de abonați plăteau pentru luptele MMA

Inspectorii ANAF susțin că au descoperit un mecanism complex prin care sume importante de bani ar fi fost ascunse de autoritățile fiscale. Veniturile respective nu ar fi fost evidențiate în contabilitatea firmei și, implicit, nu ar fi fost achitate taxele datorate bugetului de stat.

Ancheta inspectorilor fiscali a scos la iveală și o a doua componentă a presupusului mecanism de fraudă.

Audiența atrasă de transmisiunile cu lupte MMA ar fi fost direcționată către alte activități desfășurate de firme controlate de aceiași asociați. Este vorba despre un grup format din trei societăți care ar fi obținut venituri inclusiv din organizarea de evenimente și din afilierea cu platforme de pariuri și cazinouri online.

Potrivit ANAF, și o parte dintre veniturile rezultate din aceste activități ar fi fost ascunse de autoritățile fiscale. „Investigația a mai stabilit și o a doua componentă a fraudei: obținerea de venituri nedeclarate din afilierea cu alte activități, precum organizarea de evenimente sau jocuri de noroc, derulate de un grup de trei firme controlate de aceiași asociați”, se arată în comunicatul ANAF.

Prejudiciu uriaș calculat de inspectorii ANAF

După verificarea veniturilor obținute în perioada analizată, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au tras linie. Prejudiciul total calculat se ridică la 26,36 milioane de lei. Autoritățile fiscale consideră că amploarea presupusei fraude și modul în care ar fi fost organizat mecanismul justifică sesizarea organelor de urmărire penală.

Inspectorii urmăresc identificarea firmelor și persoanelor care obțin venituri importante din activități desfășurate în mediul digital. Campanie în urma cărea au fost anchetați și populari vloggeri ori influenceri.