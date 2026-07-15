Publicat la 15.07.2026, 13:10:55

Finala Cupei Mondiale de duminică vine cu o premieră inspirată din show-ul ce însoțește sportul american. FIFA ia în calcul prelungirea pauzei de la jumătatea meciului, astfel încât spectatorii să poată urmări un spectacol de amploare, similar celui din Super Bowl.

Potrivit informațiilor publicate de BBC, pauza finalei ar urma să dureze între 20 și 25 de minute, în locul celor 15 minute prevăzute în mod obișnuit de regulament. Sursa a relatat că forul condus de Gianni Infantino (FIFA) analizează această variantă pentru a face loc unui show artistic de aproximativ 11 minute.

Regulamentul stabilit de organismul care stabilește Legile Jocului (IFAB), prevede însă că pauza dintre reprize nu trebuie să depășească 15 minute

Din acest motiv, decizia FIFA a stârnit deja discuții, existând și varianta ca pauza regulamentară să fie respectată, iar spectacolul să înceapă imediat după aceasta.

Show-ul va avea loc pe arena New York New Jersey Stadium (82.500 de locuri) și îi va avea ca protagoniști pe Madonna, Shakira și trupa sud-coreeană BTS. Organizatorii își propun astfel să transforme finala într-un eveniment care să combine fotbalul cu divertismentul de anvergură, după modelul consacrat în NFL. Ceremonia nu se va limita doar la pauza dintre reprize. Înaintea fluierului de start sunt programate momente artistice susținute de Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și creatorul de conținut IShowSpeed. Imnul Statelor Unite va fi interpretat de Jennifer Hudson, iar Justin Bieber se numără, de asemenea, printre artiștii confirmați pentru eveniment.

Finala va fi urmărită și de boss-ul Statelor Unite, Donald Trump, care va asista la meci și s-a înscris să participe, alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, la ceremonia de înmânare a trofeului.

Pe teren, primul finalist este deja cunoscut. Spania și-a asigurat calificarea după victoria cu 2-0 în fața Franței. Cea de-a doua finalistă va fi decisă diseară, când Anglia și Argentina se vor întâlni în semifinala programată la Atlanta, de la ora 22:00, ora României. Marea finală a Campionatului Mondial 2026 este programată duminică, tot de la ora 22:00.