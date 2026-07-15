Publicat la 15.07.2026, 12:29:40

Decizia Comitetului Olimpic Internațional care le permite din nou sportivilor din Rusia și Belarus să participe la competițiile internaționale este boicotată der România. Țara noastră se alătură altor opt state din Uniunea Europeană și cere suspendarea finanțărilor europene pentru marile organizații sportive.

Scandalul din lumea sportului capătă proporții. Nouă țări din Uniunea Europeană, printre care și România, solicită Comisiei Europene să taie finanțarea pentru organizațiile sportive internaționale care au redeschis ușa sportivilor ruși și belaruși. Solicitarea a fost transmisă oficial comisarului european pentru sport, Glenn Micallef, iar printre organizațiile vizate se află chiar Comitetul Olimpic Internațional (CIO), Federația Internațională de Scrimă (FIE) și World Aquatics, organismul care coordonează toate disciplinele majore ale natației.

România, printre țările care cer sancțiuni dure

Alături de România, documentul este semnat de Estonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia și Suedia. Cele nouă state susțin că organizațiile sportive care permit revenirea reprezentanților Rusiei și Belarusului nu ar mai trebui să primească bani europeni prin programe precum Erasmus+ sau alte scheme de finanțare ale Uniunii Europene. În opinia semnatarilor, principiile fundamentale ale sportului internațional sunt puse sub semnul întrebării în momentul în care sunt ignorate efectele războiului din Ucraina.

Decizia CIO a aprins scandalul

Reacția vine după ce, pe 7 iulie, Comitetul Executiv al CIO a decis ridicarea provizorie a suspendării Comitetului Olimpic Rus și a precizat că restricțiile impuse anterior sportivilor ruși nu mai sunt aplicabile. Hotărârea a provocat nemulțumiri în mai multe capitale europene, iar acum nouă state încearcă să pună presiune printr-un instrument extrem de sensibil: finanțarea.

„Sportul nu poate fi separat de politică” În scrisoarea transmisă Comisiei Europene, cele nouă guverne transmit un mesaj fără echivoc. Acestea afirmă că este greu de susținut ideea că sportul poate fi separat de politică în timp ce războiul continuă să facă victime în Ucraina, iar mii de sportivi ucraineni nu mai au condiții normale de pregătire din cauza distrugerii bazelor sportive, a strămutării sau a mobilizării în armată. Statele semnatare acuză, totodată, că sportul continuă să fie folosit ca instrument de propagandă de regimurile din Rusia și Belarus.

Până la această oră, Comitetul Olimpic Internațional nu a oferit un punct de vedere oficial după solicitarea celor nouă state membre ale Uniunii Europene

Dacă propunerea va fi analizată favorabil la nivel european, organizațiile sportive vizate riscă să piardă accesul la fonduri importante și să fie excluse din consultările privind politicile sportive ale Uniunii Europene. Conflictul se adâncește cu doi ani înainte de Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.