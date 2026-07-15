Publicat la 15.07.2026, 11:50:59

Sportiva în vârstă de 15 ani a cucerit medalia de argint alături de naționala feminină U19 a României la Campionatul European de Juniori 2026, desfășurat la Gondomar, în Portugalia.

În finala competiției, România a fost învinsă cu 3-0 de Franța, principala favorită. Patricia Stoica a oferit însă cel mai spectaculos meci al confruntării, conducând-o cu 2-1 la seturi pe Leana Hochart, înainte ca adversara să revină și să câștige cu 3-2 (11-7, 8-11, 9-11, 11-4, 11-9).

O medalie europeană obținută după ani de muncă

Patricia a început să joace tenis de masă la doar șapte ani. Deși, după aproximativ doi ani de antrenamente, a fost tentată să renunțe, decizia a durat doar o zi.

„Am realizat că tenisul de masă este pentru mine, pentru că nu-mi plăcea să stau acasă și să știu că nu mai merg la antrenamente”, povestește sportiva.

Legitimată la Rapid, ea spune că principala armă din jocul său este forehand-ul, lovitură pe care se bazează în momentele decisive.

„Mă bazez mult pe forehand. Mereu încerc să mă bucur de joc și să nu mă gândesc la nimic altceva.”

Ritualurile unei campioane

Ca mulți sportivi de performanță, Patricia are și câteva superstiții. La competiții poartă aceleași brățări, cercei, inele și clame pe care le consideră norocoase.

„Am și aceste clame norocoase pe care le-am avut la Campionatul Mondial de la Cluj-Napoca și vreau să joc cu ele mereu.”

Sportiva spune că încrederea începe chiar dinaintea meciului.

„Îmi place mereu să mă gândesc că dacă arăt bine, mă simt bine și joc bine.”

În momentele tensionate, încearcă să își controleze emoțiile și să nu lase frica să îi influențeze jocul.

Familia, refugiul după competiții

După turnee, Patricia preferă să petreacă timpul alături de familie și prieteni. Un loc special îl ocupă casa bunicilor, unde spune că își regăsește liniștea.

„Îmi place să merg mult la bunicii mei la țară. Acolo mă simt foarte bine.”

Deși începe să fie recunoscută și să ofere tot mai multe autografe, tânăra recunoaște că încă își caută semnătura perfectă.

„Momentan am una foarte simplă, dar simt că pot mai mult.”

România, două medalii de argint la Europenele U19

Naționala feminină U19, formată din Andreea Băiașu, Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Maria Stoian și Patricia Stoica, a încheiat competiția pe locul al doilea, după un parcurs excelent până în finală.

Și echipa masculină U19 a României a cucerit medalia de argint, după ce a fost învinsă în ultimul act tot de Franța.

Campionatul European de Juniori de la Gondomar continuă cu probele individuale și de dublu, unde sportivii români vor încerca să adauge noi medalii în palmares.