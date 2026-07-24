Publicat la 24.07.2026, 12:29:00

Trei directori din cadrul unor companii de stat producătoare de armament au fost reținuți de procurorii DNA, fiind suspectați de luare de mită, potrivit unor surse judiciare.

În dosar a fost reținut și un reprezentant al unor firme private. ROMARM a reacționat după apariția informațiilor și avertizează asupra unor probleme grave acumulate în filialele sale.

Potrivit surselor judiciare citate de Agerpres, persoanele reținute sunt Mihai Rafiu, directorul Uzinei de Armament București, Alexandru Tiberiu Pîrvu, director la Uzina de Armament Plopeni, și Liliana Sorescu, director comercial al Uzinei de Armament Plopeni.

În același dosar ar fi fost reținută și o a patra persoană, reprezentant al unor firme private.

Cei patru urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Reținerea și formularea unor acuzații nu înlătură prezumția de nevinovăție, vinovăția putând fi stabilită definitiv doar de instanță.

Trei directori din industria de armament, reținuți. ROMARM reacționează

Cazul capătă o miză importantă în contextul în care cele două uzine implicate fac parte din industria strategică de apărare a României. Uzina de Armament București și Uzina Mecanică Plopeni sunt filiale ale ROMARM, principalul producător și exportator direct de produse militare din România. După apariția informațiilor privind ancheta, conducerea ROMARM a transmis un punct de vedere în care susține că actualele probleme din filiale vin pe fondul unor deficiențe semnalate de mai mult timp Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, instituția care exercită autoritatea asupra companiei.

ROMARM susține că a propus încă din aprilie 2026 o serie de soluții pentru reorganizarea și eficientizarea activității. „Problemele actuale din filiale sunt o consecință a unor deficiențe semnalate de Romarm în mod repetat acționarului său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, se arată în comunicatul companiei. Potrivit ROMARM, soluțiile au fost discutate cu partenerii instituționali, inclusiv la nivelul Guvernului și al Administrației Prezidențiale, aprobate de Consiliul de Administrație și trimise Ministerului Economiei pentru o decizie finală.

Compania susține însă că, până în prezent, ministerul nu ar fi luat o hotărâre în această privință.

ROMARM avertizează asupra „devalizării secțiilor de producție” Dincolo de ancheta DNA, reacția ROMARM scoate la iveală probleme mult mai ample în industria românească de apărare.

Conducerea companiei vorbește despre necesitatea unei structuri de management mai eficiente și mai transparente și atrage atenția asupra stării unor active și capacități de producție.

Printre problemele enumerate se află degradarea activelor, decalajul tehnologic și devalizarea unor secții de producție.

„Este nevoie de realizarea unei structuri de conducere mai suple, mai eficiente și mai transparente, iar ultimele evenimente confirmă urgența și legitimitatea demersurilor noastre”, susțin reprezentanții ROMARM. Compania cere Ministerului Economiei instrumentele necesare pentru a putea controla și coordona mai eficient întregul proces de producție din cadrul filialelor.

În prezent, conducerea ROMARM consideră că societatea-mamă nu ar trebui să rămână doar un simplu „dispecer”, ci să primească atribuții și responsabilități mai mari asupra activității desfășurate în uzine.

Avertisment dur: procesul de degradare ar putea continua

ROMARM merge și mai departe și avertizează că, în lipsa unor măsuri rapide din partea ministerului de resort, problemele din filialele industriei de apărare s-ar putea agrava.

Conducerea companiei se declară îngrijorată că procesul descris drept „devalizare” ar putea continua dacă nu sunt inițiate măsuri concrete pentru modernizarea și relansarea industriei naționale de apărare. Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât România traversează o perioadă în care investițiile în apărare și dezvoltarea capacităților interne de producție militară au căpătat o importanță strategică majoră. În ciuda anchetei și a reținerilor, ROMARM precizează că activitatea operațională legitimă și contractele aflate în derulare nu sunt afectate.

Ce este ROMARM

Compania Națională ROMARM este principalul producător și exportator direct de produse militare din România și coordonează mai multe fabrici importante ale industriei naționale de apărare. Compania a fost înființată în anul 2000, prin reunirea unor importante capacități de producție din industria românească de profil, și se află sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ancheta care îi vizează pe cei trei directori apare într-un moment în care industria românească de apărare se află în centrul unor planuri ample de investiții și modernizare.

România are la dispoziție prin programul european SAFE (Security Action for Europe) suma de 16,68 miliarde de euro, în principal pentru investiții în apărare. Este una dintre cele mai mari alocări acordate unui stat membru în cadrul mecanismului european de 150 de miliarde de euro