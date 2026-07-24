Publicat la 24.07.2026, 10:27:12

Problemele actuale din filiale sunt o consecință a unor deficiențe semnalate de Romarm în mod repetat acționarului său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Posibile soluții au fost creionate de conducerea Romarm, discutate și agreate cu partenerii instituționali (Guvern și Administrația Prezidențială), aprobate de consiliul de administrație al companiei și avansate pentru aprobarea finală către MEDAT, încă din luna aprilie 2026. Până în prezent, Ministerul Economiei nu a luat nicio decizie și nici nu știm dacă va lua.

Este nevoie de realizarea unei structuri de conducere mai suple, mai eficiente și mai transparente, iar ultimele evenimente confirmă urgența și legitimitatea demersurilor noastre.

Nivelul de degradare al activelor, decalajul tehnologic și devalizarea secțiilor de producție sunt realități pe care ministerul trebuie să le recunoască și pentru care trebuie să ofere toate instrumentele și sprijinul conducerii companiei pentru a le rezolva, astfel încât Romarm să aibă atribuții și responsabilități la nivelul întregului proces de producție și să nu fie ținut ca un simplu „dispecer”.

Preocuparea tuturor instituțiilor statului pentru acest domeniu este binevenită și firească, mai ales în contextul actual, iar conducerea Romarm va sprijini orice acțiune legală care urmărește consolidarea și relansarea industriei de apărare, printr-o reformă profundă a sectorului de stat.

După cum am anunțat și în ultimul comunicat de presă, conducerea Romarm se teme că procesul de devalizare va continua în filiale dacă ministerul de resort nu inițiază demersurile necesare relansării industriei de apărare.

Asigurăm toți partenerii că activitatea operațională legitimă și contractele în derulare nu sunt afectate.