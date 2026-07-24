Publicat la 24.07.2026, 11:02:20

Pașaportul românesc a ajuns la cel mai ridicat nivel din istoria sa. România ocupă în prezent locul 11 în clasamentul Henley Passport Index, iar cetățenii români pot călători în 178 de destinații fără obținerea prealabilă a unei vize, potrivit ministrului interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Este cea mai bună poziție obținută vreodată de România în acest clasament internațional, care evaluează libertatea de călătorie oferită de pașapoartele din întreaga lume.

Unde pot călători românii fără să aibă în prealabil viză

Lista destinațiilor accesibile fără viză este una extinsă și acoperă toate continentele.

Românii pot intra fără viză în toate statele din Uniunea Europeană și spațiul Schengen, inclusiv în Austria, Franța, Germania, Italia, Spania și Grecia. De asemenea, au acces facil în țări din Balcani, precum Albania, Serbia și Muntenegru, dar și în Republica Moldova, Ucraina și Turcia.

În Asia, pașaportul românesc permite călătorii fără viză în destinații foarte căutate precum Japonia, China, Thailanda, Singapore și Hong Kong. Pe continentul american, românii pot vizita fără viză Brazilia, Argentina, Chile și Mexic, iar în Orientul Mijlociu și Africa se numără Emiratele Arabe Unite, Maroc și Tunisia. În cazul Marii Britanii, românii nu au nevoie de viză, însă din 2025 este necesară obținerea unei Autorizații Electronice de Călătorie (ETA) înainte de plecare.

Cum a ajuns România pe locul 11

Potrivit lui Cătălin Predoiu, poziția ocupată de România este rezultatul unui proces de durată, bazat pe consolidarea relațiilor internaționale și pe integrarea europeană. Ministrul susține că Ministerul Afacerilor Interne contribuie la această evoluție prin emiterea unor documente de călătorie sigure, administrarea frontierelor la standarde Schengen, combaterea migrației ilegale și cooperarea permanentă cu autoritățile de aplicare a legii din alte state.

„Această evoluție este rezultatul unui efort național, susținut de integrarea europeană, dezvoltarea parteneriatelor internaționale și consolidarea instituțiilor statului”, a transmis ministrul.

Ce înseamnă clasamentul Henley Passport Index

Henley Passport Index este unul dintre cele mai cunoscute clasamente globale privind puterea pașapoartelor. Acesta analizează numărul de state și teritorii în care cetățenii unei țări pot intra fără viză sau cu viză obținută la sosire.