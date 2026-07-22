Publicat la 22.07.2026, 13:45:00

Pilotul de dronă a fost inclus în nomenclatorul ocupațiilor, iar cei care vor să practice această meserie au șansa să urmeze cursuri acreditate și vor obține calificări recunoscute de stat. Salariile ar putea exploda în următorii ani.

Acreditarea vine într-o perioadă în care vehicule aeriene fără pilot (UAV) sunt folosite în tot mai multe domenii –în special în apărare și intervenții de urgență până la agricultură, construcții, cartografiere, filmări profesionale și inspecții tehnice.

Cursuri oficiale pentru viitorii piloți de drone

Noua calificare este accesibilă persoanelor care au absolvit liceul, indiferent dacă au sau nu diploma de Bacalaureat. Viitorii cursanți vor învăța nu doar să piloteze o dronă, ci și regulile care guvernează utilizarea acestor aparate de zbor. Printre competențele dobândite se numără cunoașterea legislației, limitele de altitudine, tipurile de drone și condițiile în care acestea pot fi operate în siguranță. Specialiștii spun că experiența dobândită exclusiv din tutoriale online sau din utilizarea dronelor pentru filmări ocazionale nu mai este suficientă într-un domeniu care devine din ce în ce mai tehnologizat și reglementat.

O singură universitate din România pregătește ingineri în domeniul dronelor

În paralel cu introducerea noii ocupații, Universitatea Politehnica din Timișoara lansează un program de studii unic în România, dedicat Ingineriei dronelor și informaticii aeronautice, cu predare în limba engleză. Noua specializare urmărește formarea inginerilor care vor proiecta, dezvolta și integra sisteme aeriene fără pilot, într-un sector aflat într-o expansiune accelerată la nivel mondial.



Pe piața locală activează deja mai multe companii implicate în dezvoltarea și producția de drone civile, industriale și militare, iar cererea pentru specialiști este în creștere.



16 companii din Ucraina au purtat discuții cu reprezentanții Guvernului și ai Ministerului Apărării privind producția de drone



Interesul pentru acest domeniu este alimentat și de investițiile tot mai mari în industria dronelor. Ministerul Apărării Naționale a lansat deja comenzi importante pentru astfel de echipamente, iar autoritățile analizează extinderea capacităților de producție din România. În acest context, 16 companii din Ucraina au purtat discuții cu reprezentanții Guvernului și ai Ministerului Apărării privind dezvoltarea unor facilități de producție și asamblare a dronelor în România, după modelul utilizat în țara vecină. Pentru susținerea acestor proiecte există posibilitatea accesării unei finanțări de până la 200 de milioane de euro, prin programul european SAFE.



În ultimul an și jumătate, autoritățile au introdus în nomenclator aproximativ 40 de noi ocupații, printre care animator digital, artist digital, enolog, instructor de pilates sau îngrijitor de câini. Totuși, specialiștii estimează că profesia de pilot de dronă are șanse să devină una dintre cele mai căutate meserii tehnice ale următorului deceniu, pe măsură ce utilizarea aparatelor fără pilot se extinde în tot mai multe industrii.





