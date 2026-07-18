Publicat la 18.07.2026, 06:13:00

Topul celor mai vândute mărci de telefoane mobile din istorie. Gigantul care a dominat lumea aproape două decenii, în timp ce Google încă recuperează teren Piața telefoanelor mobile s-a schimbat radical în ultimii 30 de ani. Dacă astăzi duelul se poartă între Apple și Samsung, în urmă cu două decenii aproape fiecare buzunar ascundea un telefon Nokia sau Motorola.

În tot acest timp, unele companii au vândut miliarde de dispozitive, în timp ce altele, deși produc telefoane apreciate de specialiști, încearcă încă să câștige o cotă importantă de piață.

Nokia rămâne liderul absolut

Chiar dacă nu mai este forța de altădată, Nokia rămâne cea mai vândută marcă de telefoane mobile din istorie. În perioada sa de glorie, compania finlandeză a comercializat peste 4,5 miliarde de telefoane, performanță pe care niciun alt producător nu a reușit încă să o egaleze.

Modele precum Nokia 1100, 3310 sau 1110 au devenit adevărate simboluri ale industriei și continuă să fie printre cele mai bine vândute telefoane din toate timpurile.

Samsung, gigantul erei smartphone

Odată cu explozia telefoanelor inteligente, Samsung a devenit unul dintre cei mai puternici jucători din lume. Compania sud-coreeană a depășit pragul de 3 miliarde de telefoane vândute, iar în prezent livrează anual aproximativ 220–230 de milioane de smartphone-uri.

Seria Galaxy a transformat Samsung în liderul ecosistemului Android.

Apple, campionul profitului

Deși a intrat mai târziu pe piață, în 2007, odată cu primul iPhone, Apple a recuperat spectaculos.

Compania a vândut până acum peste 3 miliarde de iPhone-uri, iar în fiecare an livrează peste 220 de milioane de unități. În plus, Apple este producătorul care obține cele mai mari profituri din industria smartphone-urilor, chiar dacă nu ocupă întotdeauna primul loc la numărul de telefoane livrate.

Xiaomi, ascensiunea spectaculoasă a Chinei

În doar câțiva ani, Xiaomi a trecut de la un start-up la unul dintre cei mai mari producători de telefoane din lume. Compania chineză vinde frecvent peste 160 de milioane de smartphone-uri anual, iar totalul dispozitivelor comercializate a depășit deja un miliard de unități.

Succesul său se bazează pe raportul foarte bun dintre preț și performanță.

Motorola a fost unul dintre pionierii telefoniei mobile și a avut un rol esențial în dezvoltarea industriei. La rândul său, Huawei a ajuns, înainte de sancțiunile americane, să concureze direct cu Samsung și Apple pentru primul loc mondial. Deși ritmul de creștere s-a redus, cele două branduri au rămas nume importante în istoria telefoanelor mobile. În contrast cu giganții industriei, Google Pixel reprezintă un caz aparte. Telefoanele produse de Google sunt apreciate pentru camerele foto și funcțiile bazate pe inteligență artificială, însă volumele de vânzări rămân modeste. Potrivit estimărilor companiilor de analiză, Google comercializează anual aproximativ 10–15 milioane de telefoane Pixel, de aproape 15 ori mai puțin decât Apple sau Samsung.

Cu toate acestea, seria Pixel este considerată una dintre cele mai influente din ecosistemul Android, multe dintre funcțiile sale fiind ulterior preluate și de alți producători.

TOP 10 Cel mai vândut brand de telefoane din toate timpurile

1.Nokia- peste 4,5 miliarde

2.Samsung - peste 3 miliarde

3.Apple -peste 3 miliarde

4.Motorola-peste 1 miliard

5.Xiaomi - peste 1 miliard

6.Huawei- aproape 1 miliard

7.Oppo-peste 800 milioane

8.Vivo-peste 700 milioane

9.LG- peste 600 milioane

10.Google Pixel -aproximativ 100 milioane

Deși piața este dominată astăzi de smartphone-uri performante și funcții bazate pe inteligență artificială, Nokia continuă să dețină un record greu de doborât. Nicio altă marcă nu a reușit să vândă atât de multe telefoane de la apariția telefoniei mobile până în prezent.