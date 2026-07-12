Publicat la 12.07.2026, 08:33:00

La peste opt luni de la cea mai mare rundă de concedieri din istoria Amazon, mii de foști angajați încă își caută un nou loc de muncă într-o industrie care se transformă rapid. Marile companii din tehnologie reduc personalul, investesc masiv în inteligență artificială și caută tot mai puțini oameni pentru aceleași activități.

Amazon a concediat aproximativ 30.000 de angajați în ultimele două valuri de restructurări, iar din 2022 numărul total al posturilor eliminate a depășit 57.000, echivalentul a circa 16% din personalul corporativ al companiei.

Situația este similară în întregul sector tehnologic. Meta, Microsoft, Cisco, Oracle și Salesforce au redus, la rândul lor, mii de locuri de muncă. Potrivit firmei Challenger, Gray & Christmas, companiile din tehnologie au eliminat aproximativ 140.000 de posturi în Statele Unite de la începutul anului, mai mult decât orice alt sector al economiei.

Inteligența artificială devine principalul motiv al restructurărilor

Raportul arată că, pentru a patra lună consecutiv, inteligența artificială este principalul motiv invocat pentru concedieri, reprezentând aproximativ 23% din toate anunțurile de restructurare din 2026.

Companiile automatizează procese, reorganizează echipe și redirecționează investițiile către dezvoltarea produselor bazate pe AI, ceea ce reduce nevoia de personal pentru o serie de activități.

Mai mulți foști angajați Amazon au declarat pentru CNBC că piața muncii s-a schimbat radical. Unii au trimis sute de CV-uri fără să primească răspuns, în timp ce pentru un singur post disponibil aplică în doar câteva zile sute de candidați.

De la salarii mari la căutarea stabilității

Jake Linsley, concediat după aproape șase ani petrecuți la Amazon, și-a găsit un nou loc de muncă abia după trei luni. El spune că a preferat o companie mai mică din domeniul tehnologiei medicale, chiar dacă salariul este mai redus, în schimbul unei stabilități mai mari.

Alți foști angajați descriu concedierea drept un șoc, mai ales după ce și-au construit cariera timp de un deceniu în cadrul gigantului american.

Există însă și exemple în care restructurarea a devenit o oportunitate. Un fost inginer Amazon Web Services a acceptat un salariu mai mic pentru a se alătura unei companii specializate în inteligență artificială, unde beneficiază de un program mai echilibrat și are posibilitatea de a lucra cu tehnologii de ultimă generație.

Amazon pune AI în centrul strategiei

În interiorul companiei, utilizarea inteligenței artificiale a devenit o prioritate strategică. Directorul general Andy Jassy le-a cerut angajaților să folosească instrumentele AI ori de câte ori este posibil și să găsească modalități de a obține rezultate mai bune cu echipe mai mici.

În paralel, Amazon își extinde recrutările în țări cu costuri salariale reduse, precum India, unde poate angaja specialiști la costuri semnificativ mai mici decât în Statele Unite.

Pentru mulți profesioniști din domeniul tehnologiei, mesajul este clar: un loc de muncă într-un gigant precum Amazon nu mai reprezintă garanția unei cariere stabile. În noua etapă a industriei, adaptarea la inteligența artificială și dobândirea unor competențe noi devin esențiale pentru rămânerea pe piața muncii.

Foto: magnific.com



