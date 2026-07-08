Publicat la 08.07.2026, 12:59:01

Mesajul vine din partea organizațiilor pentru software liber, care contestă planurile Google. În centrul scandalului se află una dintre cele mai apreciate libertăți oferite de Android în fața iPhone posibilitatea de a instala aplicații din afara magazinului oficial Google Play. Prin noile reguli criticii se tem că Google va ajunge să controleze tot mai strict programele care pot fi instalate pe telefoanele utilizatorilor.

Ce se schimbă pentru utilizatorii de Android: „Telefonul tău este pe cale să nu mai fie al tău!”



Până acum, posesorii telefoanelor cu Android puteau instala aplicații din Google Play, din magazine alternative sau direct de pe site-urile dezvoltatorilor, unul dintre marile avantaje ale Android. Google vrea însă să introducă verificarea dezvoltatorilor care distribuie asemenea aplicații. Compania susține că măsura nu urmărește să blocheze instalarea programelor din alte surse, ci să stabilească identitatea persoanelor sau companiilor care se află în

Acestea se tem că verificarea obligatorie ar putea deveni, în timp, o metodă prin care Google să decidă cine poate distribui aplicații pe Android și cine rămâne în afara sistemului.

Google spune că vrea să-i protejeze pe utilizatori

Gigantul american respinge acuzațiile și susține că noile reguli sunt necesare pentru combaterea aplicațiilor periculoase. Dezvoltatorii rău intenționați pot folosi anonimatul pentru a distribui programe malițioase, iar după ce acestea sunt descoperite și eliminate pot reveni sub alte identități. Matthew Forsythe, director în cadrul diviziei care se ocupă de securitatea aplicațiilor Android, susține că verificarea identității dezvoltatorilor ar putea reduce riscurile pentru utilizatori. Compania compară noul sistem cu verificările de securitate din aeroporturi: identitatea unei persoane este confirmată înainte ca aceasta să primească acces.

Cele 71 de organizații din 23 de țări avertizează că gigantul tehnologic ar putea primi prea multă putere asupra ecosistemului Android.

Întrebarea care a aprins disputa este simplă- cine decide ce poți instala pe telefonul pe care l-ai cumpărat?

Pentru milioanele de oameni care descarcă aplicații exclusiv din Google Play, schimbările ar putea trece aproape neobservate. Situația este diferită pentru utilizatorii care instalează aplicații din magazine alternative sau direct de pe internet. Dezvoltatorii independenți și proiectele open-source se tem, la rândul lor, că vor deveni tot mai dependente de regulile stabilite de Google.

Android a devenit cel mai utilizat sistem de operare pentru telefoane tocmai datorită flexibilității sale. Utilizatorii au avut libertatea de a instala aplicații și din afara magazinului oficial. Însă mulți se tem că această libertate ar putea fi redusă treptat.

Controversa izbucnește într-un moment în care autoritățile europene încearcă să limiteze puterea celor mai mari companii de tehnologie. Recent UE a amendat Google, dezvoltatorul Android cu 4,1 miliarde de euro.