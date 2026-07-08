Publicat la 08.07.2026, 10:48:09

După ani în care Europa și-a arătat vulnerabilitatea în fața crizelor globale de semiconductori, noua fabrică reprezintă o adevărată gură de oxigen pentru industria continentului și reducerea dependenței de piețele asiatice. Însă investiția este uriașă- aproximativ 5 miliarde de euro.

Numărul de angajați, circa 1.000 de persoane, poate părea mic în comparație cu marile uzine, însă explicația este simplă: producția semiconductorilor este extrem de automatizată și tehnologizată. Mai mult, estimările companiei arată că fiecare loc de muncă din această industrie poate genera alte șapte locuri de muncă în sectoarele conexe.

Ce va produce fabrica gigantică din Germania

Noua unitate industrială va produce semiconductori de putere pe plachete de siliciu cu diametrul de 300 de milimetri. Acești cipuri nu sunt destinați telefoanelor mobile sau computerelor obișnuite.

Misiunea lor este mult mai importantă: controlul precis și eficient al unor cantități uriașe de energie electrică. Semiconductorii fabricați în Germania vor putea fi utilizați în invertoarele mașinilor electrice, instalațiile fotovoltaice, turbinele eoliene, transformatoarele și sistemele moderne de transport și conversie a energiei.

Mașinile electrice europene și centrele de date sunt principalii beneficiari

Industria auto ar putea fi unul dintre principalii clienți ai noii fabrici. Mașinile electrice moderne folosesc semiconductori de putere pentru a controla energia transmisă către motoarele electrice.

Practic, cipurile transformă comenzile software în acțiuni concrete, reglând cu precizie curentul electric necesar funcționării diferitelor componente ale automobilului.

Lista domeniilor care au nevoie de asemenea semiconductori este impresionantă, printre cele mai importante numărându-se centrele de date pentru inteligența artificială. Aceste infrastructuri au nevoie de cantități enorme de energie electrică și pot înregistra variații spectaculoase ale consumului. Tocmai de aceea, sistemele performante de control al energiei devin esențiale.

Este cel mai mare pas prin care Europa încearcă să scape de dependența de cipurile produse în afara continentului, în special din zona asiatică. Crizele din ultimii ani au demonstrat cât de vulnerabile pot deveni industriile europene atunci când aprovizionarea cu cipuri depinde masiv de fabrici aflate la mii de kilometri distanță.