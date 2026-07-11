Publicat la 11.07.2026, 13:41:12

Cristian și Cătălin Frâncu, doi dintre primii români care au lucrat la gigantul global Google, au ales să revină în România și să se dedice educației. Frații pregătesc astăzi elevi la informatică și susțin că școala românească trebuie să pună mai mult accent pe gândirea critică și mai puțin pe memorarea unor „rețete” pentru obținerea performanței.

După experiența acumulată în Sillicon Valley și în industria tehnologică, Cristian &Cătălin Frâncu au ales să investească timp și energie în educația tinerilor din România. Alături de profesorul Mihai Tuțu, cei doi au dezvoltat centrul educațional Nerdvana 2.0, unde elevii studiază informatică, matematică, fizică și robotică. Cristian Frâncu (FOTO) atrage atenția că rezultatele bune la concursuri și olimpiade nu garantează întotdeauna capacitatea elevilor de a rezolva probleme reale. În opinia sa, sistemul bazat excesiv pe memorarea unor metode de rezolvare poate limita creativitatea și capacitatea copiilor de a găsi singuri soluții.

„Foarte mulți olimpici se blochează instantaneu dacă li se dă o problemă deschisă”, susține pentu Hotnews fostul angajat Google, care numește această metodă de pregătire „dopaj cu rețete”. La cursurile organizate de centrul educațional, obiectivul nu este doar calificarea elevilor la olimpiade. Tinerii sunt învățați să scrie cod după reguli folosite în companiile de tehnologie și să înțeleagă principiile din spatele programării.

Cristian Frâncu spune că un elev bine pregătit ar trebui să ajungă, după câțiva ani de studiu, la nivelul necesar pentru a putea face un internship într-o mare companie de software. La rândul său, Cătălin Frâncu, absolvent al Massachusetts Institute of Technology (MIT), fost inginer software la Google și fondator al dexonline.ro, pune accent și pe responsabilitatea celor care dezvoltă tehnologie. El le vorbește elevilor despre etică și despre impactul pe care programele informatice îl pot avea asupra societății.

Cei doi frați susțin că România are în continuare facultăți bune de informatică și că plecarea în străinătate nu ar trebui să reprezinte singura variantă pentru tinerii care își doresc o carieră de succes.

FOTO: Hotnews