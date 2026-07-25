Publicat la 25.07.2026, 08:00:00

Noile grile de salarizare prezentate în 2026 relevă că salariul de bază brut al unui preot poate depăși 6.500 de lei pe lună, în funcție de pregătirea sa și gradul profesional.

Sumele sunt însă brute, astfel că venitul care rămâne efectiv „în mână” după plata taxelor este considerabil mai mic.

Ce salariu are un preot în România, în funcție de studii și grad

Potrivit grilelor prevăzute în proiectul noii legi a salarizării, cel mai mic salariu de bază din această categorie ar fi cel al unui preot debutant cu studii medii- 5.822 de lei brut pe lună.

Odată cu experiența, studiile și avansarea în grad profesional, suma crește. Un preot definitiv cu studii medii ar avea un salariu de bază de 5.986 de lei brut, iar unul cu gradul I și aceeași categorie de studii ar ajunge la 6.068 de lei brut. Pentru preoții cu studii superioare, grila pornește de la 6.068 de lei brut pentru un debutant. Un preot definitiv ar urma să primească 6.314 lei brut, unul cu gradul II – 6.396 de lei brut, iar salariul de bază pentru un preot cu studii superioare și gradul I ar ajunge la 6.560 de lei brut pe lună.

Câți bani primește efectiv „în mână” un preot

După plata contribuțiilor sociale și a impozitului, sumele nete sunt mai mici. Astfel, pentru un salariu brut de 5.822 de lei, venitul net s-ar situa aproximativ în zona de 3.400–3.500 de lei lunar.

La un brut de 6.068 de lei, suma rămasă în mână ar fi de aproximativ 3.550–3.650 de lei, în timp ce un salariu de 6.314 lei brut ar însemna în jur de 3.700–3.800 de lei net. În partea superioară a grilei, un salariu de 6.560 de lei brut s-ar traduce într-un venit de aproximativ 3.850–3.950 de lei net pe lună. Însă suma finală poate varia în funcție de situația fiscală individuală, eventualele sporuri, indemnizații sau alte componente salariale.

De unde vin banii pentru salariile preoților în România?

Există o confuzie frecventă potrivit căreia preoții ar fi plătiți integral de stat. În realitate, mecanismul este mai complex. Statul acordă cultelor religioase recunoscute un sprijin financiar pentru salarizarea personalului clerical. În general, contribuția de la buget acoperă un anumit procent din baza de salarizare, iar diferența necesară este asigurată din veniturile proprii ale cultului sau parohiei. În anumite situații, în special în cazul comunităților cu venituri reduse, sprijinul acordat poate fi mai mare. Acest mecanism este deosebit de important pentru parohiile mici din mediul rural, unde veniturile proprii pot fi insuficiente pentru susținerea integrală a salariilor.

Chiar dacă au același grad profesional, doi preoți nu câștigă neapărat aceeași sumă.

Veniturile pot fi influențate de vechime, nivelul studiilor, gradul profesional și situația financiară a parohiei în care aceștia slujesc. Există diferențe importante și între comunități. O parohie mică din mediul rural dispune, de regulă, de resurse financiare diferite față de o parohie mare dintr-un oraș. Veniturile proprii ale unei parohii pot proveni din mai multe surse legale, iar situația financiară diferă semnificativ de la o comunitate la alta.

Cum ajunge un preot să câștige mai mult decât salariul din grilă?

Salariile prevăzute în grilă nu reprezintă automat totalitatea sumelor pe care le poate încasa o persoană din cler. În funcție de funcția ocupată, vechime, responsabilități și alte activități remunerate legal, venitul total poate fi mai mare. În spațiul public sunt vehiculate estimări potrivit cărora veniturile unor preoți pot ajunge în zona de 4.000–8.000 de lei net lunar, însă aceste valori nu reprezintă o grilă oficială aplicabilă tuturor preoților și diferă considerabil de la caz la caz.

La nivelurile superioare ale ierarhiei cultelor, unde există funcții de conducere și responsabilități administrative importante, indemnizațiile pot fi semnificativ mai mari decât salariile de bază ale unui preot de parohie.

Cât câștigă Patriarhul Daniel

În cazul Patriarhului Daniel, șeful Biseriii Ortodoxe, remunerația este stabilită diferit față de salariul unui preot obișnuit. Potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, funcția de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române este asimilată, din punct de vedere al indemnizației, funcției de președinte al Senatului și președinte al Camerei Deputaților. Prin urmare, nu vorbim despre grila obișnuită de 5.800–6.500 lei brut aplicabilă preoților, ci despre o indemnizație aferentă unei funcții de rang înalt.

Ca ordin de mărime, în grilele salariale vehiculate pentru această funcție, indemnizația este de aproximativ 24.000–25.000 de lei brut pe lună, ceea ce ar însemna în jur de 14.000–14.600 lei net („în mână”), în funcție de baza legală efectiv aplicată în 2026.