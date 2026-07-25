Publicat la 25.07.2026, 08:48:00

Un taximetrist din București a fost prins de Poliția Locală folosind un dispozitiv ilegal de tip „maimuță”, care modifica artificial valoarea cursei afișată pe aparatul de taxat. Șoferul a fost amendat, iar autoritățile vor solicita suspendarea autorizației de taxi.

Telecomanda era ascunsă sub frâna de mână

Incidentul a avut loc joi seara, în jurul orei 20:40, în zona Centrului Vechi, unde polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au oprit un taxi pentru un control de rutină.

Verificările nu s-au limitat la documentele șoferului. În urma controlului, agenții au descoperit o telecomandă ascunsă sub frâna de mână, conectată la un dispozitiv de tip „maimuță”, folosit pentru a majora în mod fraudulos costul curselor.

„Chiar în această seară, în jurul orei 20:40, colegii noștri de la Serviciul Circulație au oprit pentru verificare un taximetru în zona Centrului Vechi. Experiența și-a spus cuvântul: dincolo de acte, polițiștii locali au mers mai departe cu verificarea și au descoperit telecomanda ascunsă direct sub frâna de mână. Priviți în filmuleț cum cresc impulsurile și banii pe aparat la fiecare apăsare”, au transmis reprezentanții Poliției Locale București.

Cum funcționează dispozitivul „maimuță”

Dispozitivul, cunoscut în limbajul taximetriștilor drept „maimuță”, este un aparat ilegal montat asupra instalației taximetrului, care permite creșterea artificială a numărului de impulsuri înregistrate de aparat.

Practic, la fiecare apăsare a telecomenzii, suma afișată pe aparatul de taxat crește fără ca vehiculul să fi parcurs distanța corespunzătoare, clientul fiind obligat să plătească o cursă mai scumpă decât cea reală.

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Amendă și suspendarea autorizației

Pe lângă sancțiunea contravențională aplicată în baza Legii taximetriei, Poliția Locală va transmite documentația către Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București, instituție care poate dispune suspendarea autorizației de taxi.

Autoritățile îi sfătuiesc pe clienți să verifice întotdeauna bonul fiscal primit la finalul cursei.

„Verificați întotdeauna bonul fiscal la finalul călătoriei. Dacă suma sau traseul nu corespund, puteți refuza plata și puteți sesiza Poliția”, au transmis polițiștii locali.

Controale intensificate în transportul de persoane

Cazul apare într-o perioadă în care autoritățile au intensificat verificările în domeniul transportului de persoane, atât în regim de taxi, cât și în cel alternativ.

Recent, inspectorii Antifraudă au suspendat la nivel național plățile către aproximativ 100 de firme care operează flote pe platformele Uber și Bolt, într-o anchetă privind o presupusă evaziune fiscală estimată la 266,5 milioane de lei. Totodată, procurorii DNA au desfășurat percheziții la mai multe firme care activează pe piața transportului alternativ.

În paralel, în Parlament este dezbătut un proiect legislativ care prevede eliminarea autoturismelor deținute în baza unor contracte de comodat din categoria vehiculelor eligibile pentru transportul alternativ. Inițiatorii susțin că măsura urmărește reducerea riscurilor de evaziune fiscală, creșterea transparenței și asigurarea unor condiții concurențiale echitabile între operatorii de ride-sharing și transportatorii autorizați în regim de taxi.